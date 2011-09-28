طرح نظارت بر بهداشت غذایی حجاج اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج وابسته به بعثه مقام معظم رهبری، وزارت امور شهری و روستایی عربستان، کار آماده کردن 300 ناظری را که در نظارت بر بهداشت غذایی در موسم حج امسال مشارکت می کنند، آغاز کرده است.

محمد هاشم الفوتاوی مدیرکل بهداشت محیط زیست شهرداری مکه مکرمه اعلام کرد: هدف از برگزاری این دوره که یک هفته به طول می انجامد ، آماده سازی کادرهای فنی و آموزش ناظران بهداشت بر اجرای مقررات سلامتی و امنیت غذایی در موسم حج امسال است که این دوره همزمان با آمادگی های شهرداری مکه برای موسم حج و کمک گرفتن از ناظران بهداشت از مناطق مختلف است.

همچنین کارکنانی از شورای غذایی و دارویی و دانشجویان متخصص در آزمایشگاهها به شهرداری مکه برای خدمت به حجاج و تضمین سلامت غذایی آنها کمک می کنند.



این مسئول همچنین از همکاری شهرداری مکه با طرفهای دولتی در این زمینه خبر داد.

از سوی دیگر احمد الفهید از مسئولان وزارت بهداشت عربستان گفت: هدف از اجرای دوره سلامت غذایی، توسعه اقدامات نظارتی بهداشتی و بالابردن توانمندیهای متخصصان و فعالان غذایی است.

