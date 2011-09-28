سعید تقی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بعد از نتایج خوبی که در هفته‌های اخیر کسب کرده‌ایم، از این هفته برای حفظ اقتدار در مقابل حریفان به میدان می‌رویم تا بتوانیم روند صعودی خود را در جدول رده بندی لیگ بر‌تر ادامه دهیم.



وی با تاکید بر اینکه برای کسب سومین برد خود مقابل راه ساری صف آرایی می‌کنیم، اظهار داشت: این بازی در خانه حریف برای ما از حساسیت و اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، آن‌ها به دنبال جبران ناکامی خود در دیدارهای اخیر هستند و ما برای تداوم موفقیت‌های خود تلاش می‌کنیم.



ملی پوش تیم فوتسال صبای قم با اشاره به حساسیت‌های دیدار این هفته صبای قم مقابل حریف شمالی خود، افزود: بازی آسانی با تیم فوتسال راه ساری نخواهیم داشت و با اینکه آن‌ها تا پایان هفته پنجم در رده دوازدهم جدول رده‌بندی قرار دارند، هیچ دلیلی برای دست کم گرفتن آن‌ها وجود ندارد.



وی که بعد از درخشش در امر گلزنی در ترکیب اصلی صبا در بازی هفته گذشته مقابل گسترش فولاد تبریز اکنون یکی از بهترین گلزنان لیگ بر‌تر محسوب می‌شود، بیان داشت: راه ساری با توجه به شکست سنگین در هفته گذشته مقابل تیم فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان در حال حاضر وضعیت خوبی ندارد و ممکن است برای ما تیمی خطرناک باشد.



تقی‌زاده عنوان داشت: طبیعی است که باید همانند دیدار با تیم‌های پرسپولیس، فیروز صفه، میثاق تهران، شهرداری ساوه و گسترش فولاد تبریز که با چهار پیروزی برای ما همراه بوده است، هم با اقتدار و هم با حواس و هوش بسیار زیاد بازی کنیم تا بتوانیم در سومین دیدار خارج از خانه خود در نیم فصل نخست مسابقات لیگ بر‌تر به دومین پیروزی برسیم.



وی با اشاره به شرایط تیم فوتسال صبای قم در آستانه دیدار این هفته با راه ساری، تاکید کرد: با توجه به نتایج خوب بازی‌ها در پنج هفته قبل، در حال حاضر از لحاظ روحی در شرایط بسیار خوبی قرار داریم تا بازی پرقدرتی را در مقابل حریف خود به نمایش بگذاریم.



گلزن تیم فوتسال صبای قم با اشاره به اینکه آمادگی کاملی برای حضور موفق در ترکیب صبای قم در این دیدار دارد، اظهار داشت: صبای قم بازی به بازی به تعامل و هماهنگی مورد انتظار کادر فنی تیم نزدیک‌تر می‌شود و می‌توانیم به روند موفق خود در این دیدار ادامه دهیم.



وی در خصوص دیدار با تیم راه ساری تاکید کرد: آن‌ها تیم بسیار خوبی هستند که از داشتن بازیکنان با انگیزه زیادی برخوردارند، بنابراین در مقابل این تیم کار آسانی در پیش نخواهیم داشت و باید همچون دیدارهای قبل با قدرت به میدان برویم.



تقی‌زاده بیان داشت: از هر نظر در شرایط بسیار خوب آمادگی قرار داریم و با توجه به تمرینات بسیار خوبی نیز که در طول هفته بعد از دیدار با گسترش فولاد تبریز زیر نظر کادر فنی انجام می‌دهیم، آمادگی بازیکنان صبا بهتر از قبل شده و نگران این بازی نیستیم.



گفتنی است: دیدار صبای قم و راه ساری از هفته ششم لیگ بر‌تر فوتسال روز جمعه این هفته در ساری برگزار می‌شود.