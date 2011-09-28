موقعیت دقیق سقوط ماهواره گم شده ناسا

به گزارش خبرگزاری مهر، متخصصان ردیابی ماهواره ای در نهایت اعلام کردند ماهواره از کار افتاده UARS در عرض جغرافیایی 14.1 درجه جنوبی و طول جغرافیایی 170.2 غربی در نقطه ای در حواشی مجمع الجزایر "وانواتو" و در میان آبهای اقیانوس آرام فرو افتاده و بقایا و قطعات آن نیز در میان آبهای آزاد غرق شده اند.

ناسا اکنون زمان دقیق عبور ماهواره عظیم خود را از میان اتمسفر ساعت 04:01 بامداد روز شنبه به وقت گرینویچ اعلام کرده است. ماهواره UARS یکی از بزرگترین سکوهای مطالعاتی آژانس فضایی آمریکا به شمار می رود که طی 30 سال گذشته به صورت خارج از کنترل به زمین سقوط کرده است.

سقوط این ماهواره از آسمان طی هفته گذشته توجه بسیاری را از سرتاسر جهان به خود جلب کرد زیرا انتظار می رفت این بازگشت آتش بازی قابل رصدی را در آسمان زمین به وجود آورد. سقوط ماهواره توسط مرکز عملیاتهای فضایی و پایگاه هوایی "وندنبرگ" تحت نظر گرفته شده بود.

بهترین تخمینی که در روز شنبه از زمان سقوط ماهواره ارائه شد 4:16 به وقت گرینویچ بود که با زمان جدید 15 دقیقه اختلاف دارد. این اختلاف زمان نشان دهنده فاصله ماهواره از آمریکای شمالی است. شبیه سازی های رایانه ای نشان داده بودند که 500 کیلوگرم از قطعات این ماهواره ممکن است بر روی محدوده ای 800 کیلومتری از سطح زمین پراکنده شود که در صورت تخمین درست این محدوده، ماهواره UARS به طور کلی در درون اقیانوس سقوط کرده است.

"نیک جانسون" دانشمند ارشد ناسا در زمینه زباله های فضایی از مرکز فضایی جانسون می گوید: اطلاعات جدید از زمان و موقعیت سقوط ماهواره بر اساس برآوردهای بسیار دقیق از حجم گسترده ای از اطلاعات تعیین شده است و از این رو ما درباره برآورد جدیدی که به دست آورده ایم کاملا اطمینان داریم.

بر اساس گزارش بی بی سی، ماهواره UARS در سال 1991 با هدف مطالعه بر روی ساختارهای شیمیایی لایه های بالایی اتمسفر زمین به همراه شاتل دیسکاوری به فضا پرتاب شد.