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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

ایرج راد مهمان برنامه "مجله تئاتر" می‌شود

ایرج راد مهمان برنامه "مجله تئاتر" می‌شود

ایرج راد، مدیر عامل خانه تئاتر مهمان روز شنبه نهم مهرماه برنامه "مجله تئاتر" به تهیه‌کنندگی نیما دهقان است.

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه روزهای شنبه ساعت 23:15 به صورت زنده با اجرای منوچهر اکبرلو از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

این برنامه در قسمت‌های گذشته به وضعیت مدیریت تئاتر در ایران و همچنین سازمان تئاتر به عنوان یکی از راه‌های برون رفت تئاتر از شرایطی که هنرمندان معتقدند در حال حاضر هنرهای نمایشی گرفتار آن است، پرداخته است.

این برنامه در روز شنبه نهم مهر ماه میزبان ایرج راد خواهد بود و او در این باره و فعالیت‌های خانه تئاتر در زمینه راه‌اندازی سازمان تئاتر صحبت می‌کند.

برنامه "مجله تئاتر" شامل بخش‌های گفتگو، نظرسنجی، مسابقه، کافه خبر و نقد نمایش‌های روز است.

کد مطلب 1418919

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