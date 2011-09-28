به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، تیم فوتبال سپاهان ساعت 18 و 50 دقیقه امشب به وقت تهران در چارچوب دیداری از دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه به مصاف تیم السد قطر می رود.

سپاهانی ها پس از برگزاری این بازی تا عصر پنجشنبه در دوحه قطر می مانند و با پروازی مستقیم به تهران بازمی گردند. براساس برنامه تیم سپاهان تا روز بازی با سایپا در هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور که روز یکشنبه هفته پیش رو برگزار می شود در تهران می ماند.