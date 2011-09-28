طرح امکان زایش خارج از فصل گوسفند تیپ ماکویی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، میرحسین حسن زاده صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه از سه میلیون و 200 هزار راس گوسفند موجود در آذربایجان غربی، یک میلیون و 500 هزار راس آن از نژاد ماکویی است، افزود: گوسفند نژاد ماکویی در حالت معمولی در اواخر بهمن و یا اوایل اسفند ماه بره زایی می کند.

وی با اشاره به اینکه این طرح برای نخستین بار در کشور اجرا و از این پس امکان زایش دوبار گوسفند در نیمه اول و دوم سال فراهم شد، اظهار داشت: این طرح نخستین طرح پژوهشی یک شرکت تعاونی دانش بنیان در آذربایجان غربی به شمار می رود.

رئیس دامپزشکی خوی بیان داشت: این طرح با هدف افزایش تولیدات دامی و بهره گیری از فناوریهای نوین در تولید مثل گوسفند طی مدت شش ماه با همکاری هیئت علمی دانشگاه ارومیه و کارشناسان دامپزشکی و مدیریت جهاد کشاورزی خوی اجرا شده است.

حسن زاده در ادامه سخنان خود، عنوان کرد: برای اجرای این طرح یک گله 100 راسی انتخاب و با استفاده از فناوری های مختلف از جمله هورموتراپی و سونوگرافی با محوریت تغذیه، بازده حدود 70 در صدی به دست آمد.

این مسئول گفت: بر اساس نتایج این طرح، وزن بره های متولد شده با یک کیلوگرم افزایش نسبت به بره های دیگر این نژاد به پنج کیلو و 500 گرم، میزان دو قلو زایی در تولید مثل خارج از فصل شش درصد و تولید شیر مادر 30 درصد افزایش و مرگ و میر نوزادان نیز از 10 تا 20 درصد به زیر دو در صد کاهش یافت.

ناظر تحقیقاتی این طرح با بیان اینکه اجرای فراگیر این طرح در خودکفایی تولید گوشت قرمز و اصلاح نژاد گوسفند ماکویی نفش بسزایی ایفا خواهد کرد، گفت: در آذربایجان غربی علاوه بر گوسفند نژاد ماکویی، قزل، کردی و فرکی از دیگر نژادهای گوسفندان موجود هستند.