به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 1389 در مجموع 12کتاب درحوزه پژوهشهای ادبی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که هیات داوران پانزدهمین دوره از جشنواره با بررسی این آثار برترینها را در مراسم اختتامیه این دوره از جایزه کتاب سال دفاع مقدس معرفی میکنند.
در دوسالانه جایزه کتاب سال دفاع مقدس که سال گذشته برگزار شد، طی سالهای 1387 و 1388 در مجموع تعداد 9 عنوان کتاب با موضوع «پژوهش ادبی» منتشر شده بود که هیات داوران متشکل از محمود اکرامیفر، علیرضا حاجیان نژاد و منوچهر اکبری آثار را ارزیابی و برترینها را اعلام کردند.
در دوره گذشته کتاب «شخصیتپردازی در داستانهای کوتاه دفاع مقدس» نوشته حسین بارونیان، «کندو کاوی پیرامون جنگ دفاع مقدس» نوشته محمد و محسن حنیف و کتاب «تاملی در زندگینامه داستان دفاع مقدس» به کوشش محمدقاسم فروغی در حوزه پژوهشهای ادبی به ترتیب رتبه اول تا سوم را کسب کردند.
پانزدهمین جشنواره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس به همت معاونت ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس روز شنبه 14 آبان ماه سال جاری در تالار وحدت برگزار میشود.
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