سقوط بسکتبال، حذف فوتبال و صعود والیبال/ هفته سیاه و سفید برای ورزش!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ای که تا یک روز دیگر به پایان می‎رسد و پرونده آن بسته می شود خیلی زود با اتفاقی تلخ مواجه شد که حکایت از سقوط بسکتبال از رده اول آسیا به رده پنجم داشت و بعد تا آنجا پیش رفت که هر دو تیم سپاهان و ذوب آهن از صعود به مرحله نیمه نهایی رقابت‎های لیگ قهرمانان آسیا بازماندند. اینها از بدترین اتفاقات این هفته بودند به همان اندازه که پیشروی بدون باخت والیبالیست‎های ایرانی در رقابت‎های قهرمانی آسیا یکی از شیرین‎ترین رویدادهای این هفته بود.

مهمترین اتفاقات ورزش ایران در هفته رو به پایان عبارتند از:

تیرانداز ایرانی در رده دهم جهان ایستاد

الهه احمدی که برای دومین بار به عنوان نماینده ایران در فینال جام جهانی تیراندازی با اهداف ثابت شرکت کرده بود روز جمعه رقابت های خود در این مرحله از مسابقات را برگزار کرد و در ماده تفنگ 10 متر بادی به رده دهم جهان اکتفا کرد. این مسابقات با حضور مدال آوران چهار مرحله جام جهانی تیراندازی در سال 2011 و به میزبانی لهستان برگزار شد.

رده چهارم و آخر جهان برای کمانداران ایرانی

فینال جام جهانی تیر و کمان پس از رقابت دو روزه ورزشکاران شرکت کننده روز شنبه در استانبول ترکیه به پایان رسید. در بخش کامپوند بانوان این مرحله از مسابقات که با حضور 8 ورزشکار برتر جهان برگزار شد برای نخستین‎بار دو نماینده از کشورمان شرکت داشتند. مهتاب پارسا مهر و ویدا حلیمیان کمانداران ایران در این رقابت‎ها بودند که در پایان رقابت با حریفان خود به ترتیب در رده‎های چهارم و آخر (هشتم) قرار گرفتند.

رکابزنان جاده به المپیک نزدیک شدند

یکشنبه آخرین روز محاسبه امتیازات رکابزنان جاده در رنکینگ جهانی سال جاری میلادی بود. در این رنکینگ هم اکنون رکابزنان جاده ایران بالاتر از نمایندگان کشورهایی مانند ژاپن و قزاقستان و صدرنشین آسیایی‌ها هستند. در صورتی که موقعیت ایران در این رنکینگ ثابت بماند کسب سهمیه دوچرخه سواری جاده ایران برای المپیک 2012 لندن قعطی خواهد شد.

سقوط بسکتبال

تیم ملی بسکتبال روز یکشنبه با کسب عنوان پنجمی و چهار پله سقوط به کار خود در مسابقات قهرمانی مردان آسیا پایان داد. ملی‌پوشان ایران جمعه گذشته در دیداری دور از انتظار برابر اردن شکست خوردند و از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماندند. تیم ملی ایران که به عنوان مدافع عنوان قهرمانی به ووهان چین سفر کرده بود با این ناکامی علاوه بر از دست دادن جام قهرمانی، شانس حضور در المپیک را هم از دست داد. چین با قهرمانی در این دوره المپیکی شد.

رکابزنان ایران بی مدال

هفتاد و هشتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جاده جهان روز یکشنبه در دانمارک به پایان رسید. در جریان این رقابت‌ها هیچ یک از رکابزنان ایران با وجود عملکرد خوبی که داشتند موفق به کسب مدال و عنوان نشدند. طوریکه حسین عسکری، مهدی سهرابی، آروین معظمی گودرزی و امیر کلاهدوز به ترتیب در رده‎های 126، 123، 72 و 112 این رقابت‎ها قرار گرفتند. ضمن اینکه امیر زرگری و محمدرضا ایمانی اصلا به خط پایان نرسیدند. البته عملکرد رکابزنان ایران در میان دیگر تیم‎های آسیایی به قدری خوب بود که مورد توجه تیم‎های باشگاهی اروپایی قرار گرفت.

قائم مقام باشگاه پرسپولیس منصوب شد

طی حکمی از سوی محمد رویانیان، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، جمشید زارع به عنوان قائم مقام جدید این باشگاه منصوب شد. حکم انتصاب جمشید زارع روز دوشنبه در اختیار وی گرفت. مدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان تربیت بدنی به مدت چهار سال و عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون کشتی از جمله سوابق ورزشی جمشید زارع است.

ادامه برو و بیا مدیریتی در باشگاه شاهین بوشهر

بعد از کنار رفتن بهمن دهقان از مدیریت باشگاه شاهین بوشهر، صادق درودگر - رئیس پیشین کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال به عنوان گزینه مدیریتی در این باشگاه انتخاب شد اما وی خیلی زود از پذیرفتن این سمت عذرخواهی کرد. پس از کناره گیری صادق درودگر، هیئت مدیره باشگاه شاهین بوشهر عبدالصاحب امامی را به عنوان مدیر عامل این باشگاه انتخاب کرد اما این مدیر 72 ساله هم یک روز پس از انتخابش و در حالیکه هنوز حکم خود را دریافت نکرده بود، استعفایش را از مدیریت در باشگاه شاهین بوشهر اعلام کرد.

AFC سپاهان را بازنده کرد

بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) تیم فوتبال سپاهان اصفهان که در دیدار رفت لیگ قهرمانان آسیا برابر السد قطر از رحمان احمدی - دروازه بان دو اخطاره - خود استفاده کرده بود، با نتیجه 3 بر صفر بازنده اعلام شد. این رای AFC روز دوشنبه اعلام شد و این در حالی است که سپاهانی‎ها در این دیدار خانگی با نتیجه یک بر صفر پیروز شده بودند.

برتری خارجی‎ها در آغاز تور دوچرخه سواری مازندران

هجدهمین دوره مسابقات دوچرخه سواری تور بین‎المللی مازندران با حضور 12 تیم روز سه شنبه آغاز شد. این تنها تور رده سنی جوانان آسیاست که به مدت 5 روز در شهرهای شمالی کشور پیگیری خواهد شد. در پایان روز نخست این تور هیچ یک از رکابزنان ایران موفق به کسب عنوان نشدند و تمام مقام‎ها به ورزشکاران خارجی شرکت کننده اختصاص یافت.

رفت و آمد امیدوار رضایی در هیئت مدیره باشگاه استقلال

سه شنبه گذشته و بر اساس نامه‎ای که امیدوار رضایی به وزیر ورزش و جوانان ارسال کرده بود، اعلام شد که وی از هیئت مدیره باشگاه استقلال استعفا کرده است اما چند ساعت پس از اعلام این خبراز سوی احمد رسولی‎نژاد، رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال، این موضوع تکذیب شد. در نهایت در نشستی که سه شنبه شب میان اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال برگزار شد تاکید شد که فعالیت امیدوار رضایی در این جمع ادامه خواهد داشت.

رده چهارم آسیا برای نوجوانان هندبال

تیم هندبال نوجوانان دختر ایران در اولین حضور خود در مسابقات قهرمانی آسیا در رده چهارم قرار گرفتند. چهارمین دوره این مسابقات روز چهارشنبه در "کوماماتو" ژاپن به پایان رسید. در پایان این رقابت‌ها تیم اعزامی ایران با مجموع تنها یک پیروزی و 3 شکست در رده چهارم آسیا قرار گرفت.

دومین حضور والیبال ایران در فینال آسیایی

تیم ملی والیبال ایران که از آغاز مسابقات قهرمانی آسیا در تهران هنوز هیچ شکستی را متحمل نشده و دیدار برابر تیم های افغانستان، چین تایپه، هند، پاکستان، ژاپن، سریلانکا و کره جنوبی را با برد پشت سر گذاشت و به مرحله نیمه نهایی رسید، چهارشنبه شب در این مرحله هم صاحب پیروزی شد و بدون باخت ماند. کره جنوبی حریف ایران در مرحله نیمه نهایی بود که متحمل شکست شد. بدین ترتیب تیم ملی والیبال برای دومین دوره متوالی به دیدار نهایی این رقابت‎ها راه یافت. در صورتیکه تیم ملی والیبال در دیدار امشب برابر چین صاحب پیروزی شود می تواند برای نخستین بار در آسیا جشن قهرمانی بگیرد.

شب تلخ فوتبال ایران

چهارشنبه شب حذف هر دو نماینده ایران از لیگ قهرمانان فوتبال آسیا شب تلخی را برای فوتبال ایران رقم زد. دراین شب تیم فوتبال سپاهان که برای دیدار برگشت برابر السد به قطر سفر کرده بود با نتیجه 2 بر یک پیروز شد اما به خاطر باخت 3 بر صفر در دیدار رفت - بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا - در مجموع دو دیدار بازنده شد و از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند. ذوب آهن دیگر نماینده ایران در این رقابت‎ها بود که همزمان در اصفهان به مصاف سوون بلووینگز کره‎جنوبی رفت اما با نتیجه 2 بر یک باخت و حضور در مرحله نیمه نهایی را از دست داد. ذوب آهن سال گذشته نایب قهرمان آسیا شده بود.

قتل یک اسکواش باز

سید میثم حمزه فر ورزشکار و مربی اسکواش در استان لرستان، چهارشنبه شب در یک نزاع خیابانی بشدت مجروح شد اما با وجود انتقال به بیمارستان و انجام شدن عمل جراحی بر روی وی جان خود را از دست داد.