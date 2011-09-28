بازارچه صنایع دستی درمبادی ورودی قزوین ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر اسدالله بیرانوند عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: به منظور حمایت از صنایع دستی و نیز دسترسی آسان مسافران به سوغات قزوین و نیز صنایع دستی بازارچه های صنایع دستی در مبادی ورودی احداث و راه اندازی خواهد شد.

وی بسترسازی و تامین زیرساختها شامل مراکز اقامتی، پذیرایی، مناطق نمونه طبیعی و تاریخی برای جذب گردشگر را ضروری خواند و یادآورشد: با ایجاد تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران تعیین تکلیف برای موافقت و یا عدم موافقت با اجرای طرح های گردشگری در کمتر از 72 ساعت بررسی و اعلام می شود تا تکلیف متقاضی مشخص شود.

بیرانوند افزود: تاکنون 121 موافقت اصولی صادر شده که 77 تقاضا در قزوین، 19 مورد در البرز، 12 مورد در بوئین زهرا، هفت مورد در تاکستان و شش موافقت مربوط به شهرستان آبیک است که 13 موافقت نیز در مرحله احداث است.

این مسئول تصریح کرد: ساخت مراکز اقامتی و پذیراییهزینه و زمان زیادی می خواهد و باید مسائل مختلفی در آنها رعایت شود و هتلینگ نیز هزینه زیادی دارد لذا با حمایت های لازم تلاش می کنیم این خدمات در استان با همکاری بخش خصوصی ایجاد شود.

وی گفت: با همکاری خوب مسئولان استان خوشبختانه ساخت سه هتل پنج ستاره در قزوین تعیین تکلیف نهایی شده و با تامین پنج میلیارد تومان برای یکی از هتل های در حال ساخت زمینه ارائه خدمات گردشگری در استان هموار می شود.

کمپینگ گردشگری باراجین با 80 درصد پیشرفت فیزیکی

بیرانوند یادآورشد: کمپینگ گردشگری باراجین با معماری مناسبی در حال احداث است که در آن 24 سوئیت با ظرفیت اقامت 120 نفر پیش بینی شده است.

این مسئول گفت: کمپینگ گردشگری باراجین در حال حاضر 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با یک میلیارد تومان اعتبار ساخته و برای ایام نوروز امسال آماده افتتاح می شود.

بیرانوند همچنین اظهارداشت: کمپینگ گردشگری تاکستان با 65 درصد پیشرفت با 14 سوئیت و بوئین زهرا و آبگرم نیز با 30 درصد پیشرفت در حال ساخت است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین بیان کرد: به منظور اطلاع رسانی مستمر در طول سال مرکز اطلاع رسانی میرعماد واقع در دروازه دربکوشک در ایام سال برای راهنمایی مسافران آماده خدمت است و با استفاده از سایر شیوه های اطلاع رسانی مانند اینترنت، رسانه ها، آژانس ها، چاپ بروشور و کتابچه مناطق گردشگری را به مردم معرفی می کنیم.

وی یادآورشد: 12 آبان ماه امسال همایش مدیران انجمن های صنفی مسافرتی کشور در قزوین برگزار خواهد شد و مسائل مربوط به این صنف بررسی می شود.

بیرانوند گفت: در استان قزوین 120 نفر راهنما فعالیت می کنند که 40 نفر به صورت دائم و 80 نفر موقت در معرفی مناطق گردشگری مشارکت دارند.

پنج منطقه گردشگری در حال واگذاری به بخش خصوصی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در ادامه اظهارداشت: با مصوبات هیئت دولت و تعیین مناطق گردشگری نمونه با مشارکت مردم ارائه خدمات گردشگری به مسافران در مناطق مختلف و مستعد فراهم شده است که با تامین خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز به رونق این مناطق کمک شده است.

وی افزود: تامین برق دریاچه اوان، منطقه آبگرم، جاده سازی یله گنبد، بهسازی و زیرسازی منطقه گردشگری کامان و زرشک در حال انجام است و واگذاری خدمات پنج منطقه گردشگری نمونه نیز در دستور کار امسال قرار دارد.

3500 گردشگر خارجی در قزوین

بیرانوند از حضور سه هزار و 500 گردشگر خارجی در سال گذشته در استان خبر داد و یادآورشد: بیشتر گردشگران از کشورهای اروپایی مانند انگلستان، فرانسه، ایتالیا، آلمان، کانادا، آمریکا و شرق آسیا به استان قزوین سفر کردند.

وی گفت: با تمهیدات لازم امسال پیش بینی می کنیم تعداد گردشگران خارجی استان به پنج هزار نفر بالغ شود.

30 میلیارد ریال اعتبار بازسازی بناهای تاریخی

این مسئول مرمت و بازسازی بناهای تاریخی از جمله کاروان سراها را از دیگر برنامه های میراث فرهنگی دانست و تصریح کرد: برای مرمت مسجد مدرسه سردار امسال سه میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده و کار مرمت و بازسازی مسجد جامع، گراند هتل و کاروانسراها در اولویت کاری امسال است.

بیرانوند بیان کرد: تغییر کاربری کاروان سراها با نیاز امروز از دیگر اهدافی است که در برنامه امسال دنبال می شود که بازسازی کاروانسرای پیچ بن و آبگرم امسال تسریع می شود.

وی در خصوص اعتبارات بازسازی نیز گفت: در سال گذشته 15 میلیارد ریال برای بازسازی بناهای تاریخی هزینه شد و امسال 30 میلیارد ریال در این بخش هزینه خواهد شد.



