خالق منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه غیرهمسطح بلوار جنوبی با 41 درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: این پروژه به طول 700 متر در انتهای سال 89 و ابتدای سال90 با اعتباری حدود 47 میلیارد ریال کار خود را آغاز کرد.

این مسئول با بیان اینکه مدت زمان تعیین شده برای تکمیل پروژه 15 ماه تعیین شده است، گفت: با تلاش پیمانکار و تامین اعتبار لازم برای طرح، امیدواریم تا پایان سال جاری شاهد افتتاح آن باشیم.