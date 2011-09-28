آمریکا از چین و هنگ کنگ خواست تا با ایران همکاری نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "دیوید کوهن" معاون امور تروریسم و جاسوسی مالی وزیر خزانه داری آمریکا که برای دیداری به چین سفر کرده بود در اقدامی مداخله جویانه و سلطه جویانه به این کشور هشدار داد اگر چهار بانک بزرگ دولتی آن کشور با شرکت "بیمه معلم"، همکاری داشته باشند آنها را تحریم خواهد کرد.

کوهن در سفر خود به چین بر آن بود تا مانع از همکاری شرکت های چینی با ایران شود. وی پیش از سفر به پکن با دستور کاری مشابه از هنگ کنگ دیدار داشت.

معاون وزیر خزانه داری آمریکا مدعی است که همکاری با این شرکت بیمه ایرانی در حکم نقض تحریم های هسته ای جمهوری اسلامی است.

بانک چین، بانک سازندگی چین، بانک بازرگانی و صنعتی و بانک کشاورزی، چهار بانک بزرگ این کشور هستند که آمریکا آنها را به خاطر همکاری با ایران تهدید کرده است.

این مقام آمریکایی که در جمع روزنامه نگاران صحبت می کرد، ادعا کرد: من به بانک ها گفته ام که اگر آنها پرداخت های شرکت بیمه معلم را بپذیرند از سیستم مالی و دارایی آمریکا کنار گذاشته خواهد شد.

کوهن پیش از این سفر از هنگ کنگ دیدار کرد و طی این دیدار با مؤسسات مالی، رؤسای بنادر و شرکت های کشتیرانی در این کشور دیدار و از آنها خواست تا با شرکت خط کشتیرانی ایران و بیمه معلم همکاری نکنند.