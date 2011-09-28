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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۲

در گفتگو با مهرعنوان شد:

جمع آوری 15 میلیارد تومان در جشن عاطفه‌ها/ کمک به دانش آموزان سومالی

جمع آوری 15 میلیارد تومان در جشن عاطفه‌ها/ کمک به دانش آموزان سومالی

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: پیش بینی می شود در طول سه روز برگزاری جشن عاطفه ها 15 میلیارد تومان کمک مردمی جمع آوری شود.

سعید ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال گذشته 8 میلیارد تومان در جشن عاطفه ها از سوی مردم نیکوکار و خیر کشورمان جمع آوری شد و امسال نیز با توجه به اینکه در سال جهاد اقتصادی قرار داریم و همچنین به دلیل اینکه یک روز به ایام برگزاری جشن افزوده شده است، تلاش می کنیم تا میزان جمع آوری کمکهای مردمی به دو برابر سال قبل افزایش پیدا کند.

وی تاکید کرد: امروز اولین روز از جشن عاطفه هاست و این جشن تا روز جمعه در سراسر کشور ادامه دارد و کمکهایی که طی این روزها جمع آوری می شود با سرعت میان دانش آموزان نیازمند در سراسر کشور توزیع می شود.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد گفت: همچنین از کمکهای جمع آوری شده در جشن عاطفه ها نیز به دانش آموزان نیازمند و فقیر سومالی کمک می شود.

ستاری افزود: شناسایی دانش آموزان نیازمند برعهده انجمن اولیا و مربیان است که با نظارت کمیته امداد نسبت به توزیع کمکهای جمع آوری شده میان دانش آموزان اقدام خواهد شد.

کد مطلب 1418934

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