یک دانشمند درمان ناباروری درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، "کارل وود" که سالها از بیماری آلزایمر رنج می برد در آسایشگاهی واقع در ملبورن در سن 82 سالگی در گذشت.

آزمایشگاهی که وی مدیریت آن را به عهد داشت در قلب دانشگاه موناش ملبورن اولین باروری در شیشه (آی. وی. اف) را در سال 1973 انجام داد. این اتفاق 5 سال قبل از تولد "لوئیس براون" اتفاق افتاد. "لوئیس براون" اولین نوزادی که است که به خاطر تکینک باروری در شیشه در انگلیس به دنیا آمد.

تیم "وود" در 1973 تخمک را در آزمایشگاه بارور و سپس آن را به رحم یک زن وارد کردند اما موفق به کاشت این سلول تخم نشدند و در نتیجه بارداری اتفاق نیفتاد اما تلاشهای این پزشک و محقق استرالیایی برای توسعه این تکنیک نقشی بنیادی ایفا کرد.

اولین نوزادی که با این روش در استرالیا به دنیا آمد در سال 1980 متولد شد. سپس تیم این دانشمند، تحقیقات خود را توسعه دادند و در سال 1983 موفق شدند اولین باروری در شیشه را بر روی یک سلول تخم منجمد انجام دهند و سپس یک بارداری را از طریق اهدای یک تخمک بارور شده ایجاد کردند.

برپایه اطلاعات انجمن باروری اروپا، به خاطر تلاشهای "کارل وود" در حدود 3.75 میلیون نوزاد در مدت 32 سال اخیر در سراسر برپایه تکنیک "آی. وی. اف" دنیا به دنیا آمده اند.

"کارل وود" پس از اتمام تحصیل خود در کالج وزلی ملبورن در 1952 در رشته پزشکی از دانشگاه ملبورن فارغ التحصیل شد. سپس به عنوان پژوهشگر در موسسه راکفلر نیویورک مشغول به کار شد و در سال 1964 استاد کامل و رئیس دپارتمان مامایی و زنان و زایمان دانشگاه موناش در بیمارستان کوئین ویکتوریا و مرکز پزشکی موناش شد.

پروفسور وود، در بیش از 90 اجلاس ملی و بین المللی به عنوان سخنران شرکت کرد و در مجموع 23 کتاب و 400 پروژه تحقیقاتی را منتشر کرد.

کارل وود با عناوین مختلفی چون "پدر"، "پدربزرگ" و "پدرخوانده" "آی. وی. اف" شناخته می شود.