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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ورود غیرمجاز اتباع بیگانه از مرز شرقی نداریم

ورود غیرمجاز اتباع بیگانه از مرز شرقی نداریم

فرمانده مرزبانی کشور گفت: هم اکنون با انسداد مرزهای شرقی ورود غیرمجاز اتباع بیگانه به کشور نداریم اما در مناطق جنوبی سیستان به دلیل اجرا نشدن طرح انسداد امکان تردد غیرمجاز وجود دارد.

سردار حسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اقدامات این فرماندهی برای جلوگیری از ورود اتباع غیر مجاز اظهار داشت: همزمان با طرح انسداد مرز در مرزهای شرقی با کاهش ورود غیرمجاز اتباع بیگانه روبرو بودیم و دیگر ورود غیرمجازی را از این مناطق شاهد نیستیم اما در مناطق جنوبی سیستان به علت عدم اجرای طرح انسداد امکان تردد غیرمجاز وجود دارد.

وی ادامه داد: نیروهای مرزبانی با گشت زنی و نگهبانی در برجک های مرزی با ورود غیرمجاز برخورد می کنند تا آنجا که در 6 ماهه نخست امسال شاهد کاهش چشمگیر ورود غیر مجاز اتباع بودیم.

فرمانده مرزبانی کشور تاکید کرد: ماموران مرزبانی با اتباع غیرمجازی که وارد کشور می شوند برخورد کرده و از ورود آنها به داخل خاک کشور جلوگیری می کنند.
 

کد مطلب 1418942

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