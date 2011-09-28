ورود غیرمجاز اتباع بیگانه از مرز شرقی نداریم

سردار حسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اقدامات این فرماندهی برای جلوگیری از ورود اتباع غیر مجاز اظهار داشت: همزمان با طرح انسداد مرز در مرزهای شرقی با کاهش ورود غیرمجاز اتباع بیگانه روبرو بودیم و دیگر ورود غیرمجازی را از این مناطق شاهد نیستیم اما در مناطق جنوبی سیستان به علت عدم اجرای طرح انسداد امکان تردد غیرمجاز وجود دارد.

وی ادامه داد: نیروهای مرزبانی با گشت زنی و نگهبانی در برجک های مرزی با ورود غیرمجاز برخورد می کنند تا آنجا که در 6 ماهه نخست امسال شاهد کاهش چشمگیر ورود غیر مجاز اتباع بودیم.

فرمانده مرزبانی کشور تاکید کرد: ماموران مرزبانی با اتباع غیرمجازی که وارد کشور می شوند برخورد کرده و از ورود آنها به داخل خاک کشور جلوگیری می کنند.

