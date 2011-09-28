به گزارش خبرنگار مهر، پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی که شوکی عظیم را بر پیکره اقتصاد و سیستم بانکی کشور وارد کرد، انتقادات و نظرات مختلفی را در پی داشت. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به بررسی زوایای مختلف اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی پرداخته و مواردی را پیرامون این ماجرا مطرح کردند.

عدم نظارت و بی کفایتی در کنترل؛ نداشتن سیستم یکپارچه بانکداری و شبکه الکترونیکی، ارتباطات ناسالم افراد و مدیران، سفارشها و توصیه های گروهی ، نبود سیستم سالم بانکی و مالی و خلاء و نواقص برخی قوانین کشور از ریشه های اختلاس به‌شمار می روند.



به اعتقاد این نمایندگان مجلس، اختلاس اخیر ریشه درعدم نظارت دقیق سیستم بانکداری کشور دارد، همچنین مدیران و مسئولانی که در پستهای کلیدی حضور دارند به دلیل عدم احاطه درمسائل تخصصی یا به عبارتی به واسطه عدم آگاهی، باعث شدند برخی افراد فرصت طلب اقدام به سودجویی کنند.

در این رابطه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نقطه نظرات خود را در زمینه ریشه یابی اختلاس بزرگ، بیان کردند.



باندبازی زمینه اختلاس 3 هزار میلیاردی را فراهم کرد





جعفر قادری در گفتگو با مهر درباره ریشه یابی اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی گفت: ریشه اختلاس اخیر در چندین مورد است که اگر مورد ارزیابی قرار گیرد بدون شک می تواند در آینده مؤثر باشد.

وی افزود: شکاف‌ها و روزنه هایی که در قانون به ویژه قوانین بانکی وجود دارد، زمینه را برای سوء استفاده افراد سودجو و فرصت طلب فراهم کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: عدم برخورد جدی با متخلفان و سودجویان همچنین نداشتن تدابیری در زمینه تشدید مجازات ها باعث شده تا برخی افراد بی هیچ واهمه ای دست به اختلاس بزنند.

وی در زمینه فرهنگی نیز اظهار داشت: متأسفانه شاهد بودیم افرادی که در اختلاسهای قبلی دست داشتند، پس از افشای ماجرا باز هم در جامعه حضور یافته و به فعالیتهای خود ادامه می دهند؛ این امر باعث شده تا افرادی که مرتکب تخلف های مالی می شوند بدون ذره ای شرمساری به فعالیت های اجتماعی خود ادامه می دهند.

قادری بیان کرد: برخی این گونه اقدامات را زرنگی می دانند و فعالیتهای خود را حتی پس از افشای تخلفات مالی از سر می گیرند.

قادری افزود: البته روابط ناسالم برخی مدیران و مسئولان باعث این اتفاق شده است. حضور برخی مدیران و مسئولان فاقد صلاحیت در برخی پستهای کلیدی چنین اتفاقی را رقم زده است. وی گفت: عدم تسلط مدیران و نداشتن اطلاعات کافی باعث می شود زمینه سوء استفاده برای افراد سودجو فراهم شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: باند بازی ها زمینه را برای اختلاس و سوء استفاده مالی برخی افراد فراهم کرده است؛ اگر تمام این موارد بررسی و رفع شود زمینه برای اختلاس‌های بعدی ایجاد نمی شود.



هشدار نسبت به رخ دادن اختلاس بزرگی دیگر



عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه به خبرنگار مهر اظهار داشت: به نظر می رسد ریشه اختلاس در نبود سیستم سالم بانکی و مالی است.

وی در ادامه تأکید کرد: هر چه سریعتر نسبت به اصلاح سیستم بانکی و مالی کشور باید اقدام شود تا زمینه برای اختلاسهای بعدی فراهم نشود.این نماینده مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرد: برخی ها معتقد هستند که اصلاح سیستم بانکی زمانبر است اما باید تمام وقت و انرژی خود را برای اصلاح این سیستم استفاده کرد.

یوسفیان ملا اظهار داشت: باید در سیستم بانکی کشور اصل بر خدمت رسانی و مبارزه با فساد باشد. این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیشگیری بهتر از درمان است؛ بنابراین اگر هم اکنون برنامه هایی را برای پیشگیری اتخاذ کنیم بهتر است از آن که در آینده شاهد اختلاس های مالی بزرگتری باشیم.



اختلاس بزرگ ریشه در بی کفایتی سیستم نظارتی دارد



حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 نیز در گفتگو با مهر دررابطه با پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی بیان کرد: در این زمینه مجلس هنوز به جمع بندی نرسیده اما کمیسیون اصل 90، کمیسیون اصل 44 و کمیسیون اقتصادی مجلس جلساتی را داشته و شرکتهایی که از این راهها واگذار شده بودند را بررسی کردند.

وی اظهار داشت: با توجه به اظهارات مسئولان دستگاه قضایی و سایرین، ریشه اختلاس 3 هزار میلیاردی در عدم نظارت و بی کفایتی در کنترل است. نداشتن سیستم یکپارچه بانکداری و شبکه الکترونیکی باعث چنین اتفاقی شده است.

فولادگر همچنین بیان کرد: ارتباطات ناسالم افراد و مدیران، همچنین سفارشها و توصیه ها گروهی باعث شد تا برخی افراد سیاسی در این پرونده اختلاس نیز حضور داشته باشند.



وی گفت: در واقع باندبازی و ارتباطات نادرست بین برخی مدیران و مسئولان باعث بروز چنین اتفاقی شده است. همواره نگرانی ما این بوده که قدرت و ثروت به پیوند بخورد و مشکلاتی را ایجاد کند؛ متأسفانه به نظر می رسد این اتفاق صورت گرفته است. این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: سفارش ها و توصیه های بی جا باعث شد تا اختلاس گر با توان بیشتری کارهای خود را پیش ببرد.