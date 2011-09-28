یک میلیون واحد مسکن مهر در کشور به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه بروجرد در سخنانی با اشاره به تعداد واحد های مسکن مهر در حال ساخت در کشور اظهار داشت: از سال 89 تاکنون عملیات ساخت بیش از دو میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر در کشور شروع شده است.

وی بیان داشت: از این تعداد واحد مسکن مهر بیش از 800 هزار واحد در روستاههای کشور در حال ساخت است و ما بقی در شهرهای بالا و زیر 25 هزار نفر و شهرهای جدید در حال ساخت است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همچنین در سال جاری نیز عملیات ساخت بیش از یک میلیون و 200 هزار واحد مسکن مهر در کشور انجام خواهد شد عنوان کرد: از این تعداد واحد مسکن مهر حدود 400 هزار واحد در روستاهها، 460 هزار واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر و 160 هزار در شهرهای زیر 25 هزار نفر ساخته خواهد شد.

نیکزاد یادآور شد: همچنین از این تعداد واحد مسکن مهر که در سال جاری ساخته خواهد شد بیش از 100 هزار واحد مربوط به شهرهای جدید و همچنین 100 هزار واحد نیز مربوط به بافتهای فرسوده کشور است.

وی میزان تسهیلات پرداختی برای احداث واحدهای مسکن مهر در کشور را در سال گذشته بیش از 22 هزار میلیارد تومان عنوان کرد.