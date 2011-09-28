برنامه های فرهنگی بهترین فرصت برای معرفی ایلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی در نشست هماهنگی نهمین جشنواره شعر و داستان با موضوع ادبیات دینی، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار داشت: هفته دفاع مقدس فرصت مغتنمی برای بازخوانی ایثار و شهادت جوانان ایلامی، مقاومت و پایمردی مردمانش، رشادت و دلاورمردی رزمندگانش در جبهه های نبرد است .

وی با بیان اینکه از تاریخ 16 تا 18 مهرماه به مدت سه روز ایلام میزبان بیش از 250 نفر از شعرا، داستان نویسان، اساتید، نخبگان، پژوهشگران، فعالان عرصه هنر و فرهنگ و خبرنگاران سراسر کشور است، بیان کرد: در راستای اعتلا و رشد توسعه استان شهروندان ایلامی مؤظفند در اجرای هرچه بهتر جشنواره همکاری لازم را به عمل آورند .

رحمانی بر اطلاع‌رسانی دقیق و پوشش مناسب برنامه‌های این مراسم فرهنگی از سوی رسانه‌های استان تاکید و عنوان کرد: میراث فرهنگی بسته فرهنگی از جاذبه های استان، سوغات و صنایع دستی فراهم و بعنوان سوغات ایلام به شرکت کنندگان اهدا کند .