برنامه های فرهنگی بهترین فرصت برای معرفی ایلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی در نشست هماهنگی نهمین جشنواره شعر و داستان با موضوع ادبیات دینی، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار داشت: هفته دفاع مقدس فرصت مغتنمی برای بازخوانی ایثار و شهادت جوانان ایلامی، مقاومت و پایمردی مردمانش، رشادت و دلاورمردی رزمندگانش در جبهه های نبرد است.
وی با بیان اینکه از تاریخ 16 تا 18 مهرماه به مدت سه روز ایلام میزبان بیش از 250 نفر از شعرا، داستان نویسان، اساتید، نخبگان، پژوهشگران، فعالان عرصه هنر و فرهنگ و خبرنگاران سراسر کشور است، بیان کرد: در راستای اعتلا و رشد توسعه استان شهروندان ایلامی مؤظفند در اجرای هرچه بهتر جشنواره همکاری لازم را به عمل آورند.
رحمانی بر اطلاعرسانی دقیق و پوشش مناسب برنامههای این مراسم فرهنگی از سوی رسانههای استان تاکید و عنوان کرد: میراث فرهنگی بسته فرهنگی از جاذبه های استان، سوغات و صنایع دستی فراهم و بعنوان سوغات ایلام به شرکت کنندگان اهدا کند.
وی یادآور شد: اجرای برنامه های فرهنگی و هنری بهترین فرصت برای معرفی ایلام در سطح ملی و بین المللی است که در قالب هفته فرهنگی، دفاع مقدس، پایمردی و مقاومت و برگزاری جشنواره قابل اجراست.
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