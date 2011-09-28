پروانه شکار ویژه قوچ و میش ارمنی صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس نژاد صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این راستا این اداره کل با انتشار فراخوان از متقاضیان شکار قوچ و میش ارمنی که دارای سلاح گلوله زنی و دفترچه شکار و صید هستند خواسته تا تقاضای کتبی خود را به این اداره ارسال کنند.

وی با اشاره به اینکه پروانه شکار ویژه قوچ و میش ارمنی به متقاضیانی صادر شده که سابقه تخلف شکار و صید نداشته و از سال 87 تاکنون پروانه شکار چهار پا دریافت نکرده اند، بیان داشت: تقاضای کتبی شکار باید ظرف مدت 10 روز به اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ارائه یا ارسال شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به اینکه جزیره کبودان قویون داغی مهم ترین زیستگاه قوچ و میش ارمنی در پارک ملی دریاچه ارومیه است، ادامه داد: این جزیره در جنوب شرقی دریاچه ارومیه قرار گرفته و سه هزار و 175 هکتار مساحت دارد.

به گفته عباس نژاد بهترین زیستگاه‌های قوچ و میش ارمنی در جزیره کبودان مناطق موسوم قوچ دره ‌سی، جن دره ‌سی، گوله ‌درسی، حسن‌آقا دره ‌سی، زرزا، شکارگاه، قره ‌داغ بزرگ و کوچک که تمامی قوچها و میشها در این مناطق زندگی می‌کنند.

دستگیری هفت نفر شکارچی متخلف در مناطق مختلف آذربایجان غربی

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه با تلاش ماموران حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، هفت نفر شکارچی متخلف در شهرهای سردشت، تکاب و شاهین دژ دستگیر شدند، افزود: ماموران این اداره در شهرستان سردشت در جریان گشت و کنترل در محدوده ارتفاعات عباس آباد با سه نفر شکارچی غیرمجاز برخورد که ضمن جلوگیری از تخلف، آنها را دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه از این متخلفین تعداد سه قبضه اسلحه به همراه تعدادی ادوات شکار و لاشه پرندگان شکار شده کشف و این افراد با تکمیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند، ادامه داد: همچنین ماموران یگان حفاظت اداره محیط زیست تکاب، یک نفر شکارچی متخلف را در منطقه شکار ممنوع چیچکلو دستگیر و یک قبضه اسلحه به همراه تعدادی ادوات شکار کشف و ضبط شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اظهار داشت: در منطقه عین البیک شهرستان شاهین دژ نیز از سه نفر شکارچی متخلف تعداد شش قطعه کبک، سه قبضه اسلحه شکاری و تعدادی ادوات شکار کشف و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی تحویل شد.