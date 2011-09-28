امسال 125 شرکت تعاونی در همدان به ثبت رسید

حمیدرضا یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه اداره تعاون همدان در راستای افزایش اشتغالزایی در این استان توان خود را به کار گرفته است، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد شرکت های تعاونی ثبت شده در همدان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 81 درصد افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: در سال گذشته تعداد تعاونی های ثبت شده تا پایان سال در استان همدان 161 مورد بوده است.

قائم مقام اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان اظهار داشت: این آمار نشن دهنده آن است که بخش تعاون در این زمینه نسبت به سال گذشته درهمین مدت زمان 81 درصد پیشرفت داشته است.

وی با اشاره به اینکه این تعداد تعاونی ها باعث اشتغالزایی یک هزار و 549 نفر شده است، افزود: این آمار در سال گذشته یک هزار و 350 نفر بوده است.

یاری از افزایش 15 درصدی اشتغال ایجاد شده توسط تعاونی ها در همدان خبر داد و گفت: در سال جاری سه هزار تعهد شغلی برای تعاون مصوب شده که تاکنون تعداد یک هزار و 640 نفر محقق شده است.

قائم مقام اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان یادآور شد: اشتغال ایجاد شده 55 درصد تحقق را نشان می دهد.