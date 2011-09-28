انتشار جلد دوم حکمت اشراق

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب کوششی است خالصانه برای بازخوانی و شرح و تحلیل دستگاه فلسفی اشراقی سهروردی که به جامعه فلسفی عرضه می‏شود.

حکمت اشراقی شیخ شهاب‌الدین سهروردی (549ـ587) یکی از مکتبهای سه‌گانه برآمده در میان فیلسوفان مسلمان است. واقعیت این است که این مکتب فلسفی در مواجهه و چالش با مکتبهای فلسفیِ مشایی و کلامی و تحت تأثیر حکمت ذوقی و مشرقی ایرانیان قدیم، سقراط و افلاطون، حکمت زرتشتی، حکمت بودایی و هندی، عرفان و تصوف اسلامی و بیش از همه، ذوق سرشار و روح حقیقت‌جوی خود سهروردی بروز و ظهور یافت.

امروزه اگرچه به همت مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مجموعه مصنّفات شیخ اشراق، یکجا چاپ شده است. اما هنوز هم احیا و بازخوانی و رواج این مکتب فلسفی ضرورت دارد، زیرا پژوهش در حکمت اشراق همچنان در آغاز راه خود قرار دارد.