انتشار جلد دوم حکمت اشراق

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب کوششی است خالصانه برای بازخوانی و شرح و تحلیل دستگاه فلسفی اشراقی سهروردی که به جامعه فلسفی عرضه میشود.
حکمت اشراقی شیخ شهابالدین سهروردی (549ـ587) یکی از مکتبهای سهگانه برآمده در میان فیلسوفان مسلمان است. واقعیت این است که این مکتب فلسفی در مواجهه و چالش با مکتبهای فلسفیِ مشایی و کلامی و تحت تأثیر حکمت ذوقی و مشرقی ایرانیان قدیم، سقراط و افلاطون، حکمت زرتشتی، حکمت بودایی و هندی، عرفان و تصوف اسلامی و بیش از همه، ذوق سرشار و روح حقیقتجوی خود سهروردی بروز و ظهور یافت.
امروزه اگرچه به همت مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مجموعه مصنّفات شیخ اشراق، یکجا چاپ شده است. اما هنوز هم احیا و بازخوانی و رواج این مکتب فلسفی ضرورت دارد، زیرا پژوهش در حکمت اشراق همچنان در آغاز راه خود قرار دارد.
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