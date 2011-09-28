مردم زنجان حضوری چشمگیر در دوران دفاع مقدس داشتند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمد تقی واعظی در دیدار رئیس قوه قضائیه با خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان و اقشار مختلف مردم زنجان در محل سالن اجتماعات روزبه شهر زنجان برگزار شد با تاکید بر اینکه مردم استان زنجان گوش به فرامین ولایت فقیه همواره در همه صحنه ها حضور داشته اند افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران علیرغم همه توطئه ها و کمبودها و تحمیل 8 سال جنگ بر این ملت امروز به اوج اقتدار و عزت دست یافته است.

وی با تحلیل شرایط 8 سال دفاع مقدس و تحریم ها و کمبودهای حاصل شده از این جنگ افزود: ما اقتدار و عزتمان را در سختی ها و کمبودها پیدا کردیم و توحیدی بودن اقتدار و عزت ایران اسلامی را به اثبات رسانده است.

حجت الاسلام واعظی با اشاره به شرایط موجود در کشور افزود: امروز افتخاری است برای قوه قضائیه که در این شرایط ویژه مبارزه با غارتگران را شروع کرده است.

نماینده ولی فقیه در زنجان حضور آیت الله آملی لاریجانی را در راس قوه قضائیه موجب برکت و امید برای نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و افزود: انتخاب آیت الله لاریجانی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان ریاست قوه قضائیه انتخابی مدبرانه و هوشمندانه بود.

وی تاکید کرد: مردم استان زنجان با تمام داشته هایشان در حمایت از رهبری و نظام پا به رکاب آماده هستند و هر زمانی تهدیدی علیه نظام و جایگاه ولایت فقیه باشد آماده ایثار و حمایت از رهبری هستند.

حجت الاسلام واعظی زنجان را دارای مردمی مومن و متعهد و با سابقه بالای فرهنگی و دینی دانست و افزود: استان زنجان در طی تاریخ، مرکز صدور تشیع بوده است.

وی ادامه داد: مردم، روحانیت و قاطبه مردم استان زنجان یمین رهبری هستند و یک ملت پشت سر قوه قضائیه ایستاده است.

وی تاکید کرد: مردم ایران و استان زنجان با تمام ظرفیت برای نجات ایران با معنای کامل از قوه قضائیه حمایت می کنند.