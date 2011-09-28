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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۵

خبرنگاران گلستانی از جنگل های دچار آتش سوزی بازدید کردند

خبرنگاران گلستانی از جنگل های دچار آتش سوزی بازدید کردند

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: خبرنگاران رسانه های مختلف گلستان از عرصه های جنگلی دچار حریق شده سال قبل استان بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سلامتی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان صبح چهارشنبه در حاشیه این بازدید، نشان دادن مناطق جنگلی آتش سوزی سال گذشته که کمترین خسارت را به عرصه ایجاد کرد از جمله اهداف این بازدید بیان کرد.

وی افزود: در این بازدید میدانی خبرنگاران بنا به صلاحدید خود از هر نقطه جنگلی استان که پیشنهاد دهند، بازدید می شود.

وی عنوان کرد: به منظور مقابله منظم و پیشگیرانه با حوادث پیش بینی شده، اکیپهای 22 نفره در تمامی شهرستانهای استان آموزشهای لازم را فرا گرفتند.

سلامتی بیان داشت: به همین منظور بیش از دو هزار نیروی بومی روستایی در مناطق جنگلی با هدایت نیروهای منابع طبیعی سازماندهی شدند.
 
گلستان 450 هزار هکتار عرصه های جنگلی دارد.

کد مطلب 1418954

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