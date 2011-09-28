به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه زنده "صفر و یک" با تغییرات جدید و با رویکرد مخاطب محوری از شبکه آموزش پخش می‌شود.

مجید یوسفی از تغییر برنامه زنده "صفر و یک" در مهر ماه خبر داد و گفت: تغییر و تحول برنامه از اول مهرماه صورت گرفته و ساختار و آیتم‌های برنامه با تاکید بر ارتباط نزدیک با مخاطب صورت می‌گیرد.

تهیه کننده برنامه زنده "صفر و یک" اظهار داشت: از اول مهرماه دو مجری کارشناس در حوزه بازی‌های رایانه‌ای، انیمیشن و آی تی به نام‌های فرهنگ هدایتی و فائزه نعمتی به برنامه اضافه شدند.

وی همچنین بیان کرد: گزارش و نحوه ارائه آموزش در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه که اختصاص به تازه‌های فناوری، انیمیشن و بازی‌های رایانه‌ای دارد، متفاوت خواهد بود. به این ترتیب که از مخاطب در برنامه می‌خواهیم که آموزش‌های ارائه شده را در هفته آینده برای برنامه اجرا و ارسال کند.

یوسفی هدف از این رویکرد جدید در برنامه را ارتباط تعاملی بیشتر مخاطب با برنامه در جهت افزایش مهارت و خلاقیت آموزش دانست.

برنامه زنده "صفر و یک" هر روز ساعت 18 به مدت 60 دقیقه از شبکه آموزش پخش می‌شود.