به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه زنده "صفر و یک" با تغییرات جدید و با رویکرد مخاطب محوری از شبکه آموزش پخش میشود.
مجید یوسفی از تغییر برنامه زنده "صفر و یک" در مهر ماه خبر داد و گفت: تغییر و تحول برنامه از اول مهرماه صورت گرفته و ساختار و آیتمهای برنامه با تاکید بر ارتباط نزدیک با مخاطب صورت میگیرد.
تهیه کننده برنامه زنده "صفر و یک" اظهار داشت: از اول مهرماه دو مجری کارشناس در حوزه بازیهای رایانهای، انیمیشن و آی تی به نامهای فرهنگ هدایتی و فائزه نعمتی به برنامه اضافه شدند.
وی همچنین بیان کرد: گزارش و نحوه ارائه آموزش در روزهای یکشنبه، سهشنبه و پنجشنبه که اختصاص به تازههای فناوری، انیمیشن و بازیهای رایانهای دارد، متفاوت خواهد بود. به این ترتیب که از مخاطب در برنامه میخواهیم که آموزشهای ارائه شده را در هفته آینده برای برنامه اجرا و ارسال کند.
یوسفی هدف از این رویکرد جدید در برنامه را ارتباط تعاملی بیشتر مخاطب با برنامه در جهت افزایش مهارت و خلاقیت آموزش دانست.
برنامه زنده "صفر و یک" هر روز ساعت 18 به مدت 60 دقیقه از شبکه آموزش پخش میشود.
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