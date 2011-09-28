ترکیه در پی احیای امپراطوری عثمانی در جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف در مراسم نشستی تحت عنوان بیداری اسلامی و دفاع مقدس که پیش از ظهر امروز چهارشنبه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، طی سخنانی به اهداف رژیم بعث صدام برای حمله به ایران اشاره کرد و گفت: اولین هدف صدام حاکمیت بر اروند رود بود دومین هدف آن نیز جداسازی خوزستان از ایران و همچنین جداسازی مناطق بیشتری از خاک ایران و انضمام آن به عراق بود ضمن اینکه می خواست از صدور انقلاب اسلامی به کشورهای منطقه و دنیا جلوگیری کند.

وی با طرح این پرسش که کدام هدفها برای صدام و هم پیمانانش تحقق یافته است؟ گفت: اینجاست که برنده و بازنده اصلی جنگ تحمیلی مشخص می شود چرا که هم اکنون همه دنیا به این نکته اذعان دارند که فرزندان این ملت به برکت آموزه های دینی، رهبری حضرت امام (ره) و انجام تکلیف رژیم بعث عراق را در طول هشت سال شکست دادند.

رمضان شریف افزود: همه دنیا دیدند که سرنوشت ژنرال های چند ستاره آموزش دیده تا بن دندان مسلح رژیم بعث عراق به کجا رسید.

وی تصریح کرد: تنها سربلندی و افتخار مخصوص بسیجی های لباس خاکی است که برای ادای تکلیف وارد جنگ شدند و هرگز لحظه ای به حرفهای سازشکارانه کشورهای دیگر توجهی نکردند چرا که اگر توجه می کردند سرنوشت ما هم اکنون مانند سرنوشت فلسطین اشغالی بود و یا سرنوشتی همچون سوریه که بلندی های جولانش همچنان در تصرف رژیم اشغالگر قدس است.

به گفته رمضان شریف ملت ما بایستی در سالگرد دفاع مقدس تاریخ را مرور کند و به این پایمردی که توانست دشمن را هم در بعد منطقه ای و هم در بعد جهانی به زانو درآورد ببالد.

مسئول اداره روابط عمومی و انتشارات سپاه در ادامه با بیان اینکه همه تحلیلگران دنیا امروز بر این باورند که گفتمان انقلاب اسلامی از مرزهای ایران عبور کرده است و به سایر کشورهای دیگر رسیده، گفت: شاهد این مطلب استقامت و پیروزی مردم لبنان در طول جنگ 33 روزه و یا مقاومت مردم غزه در جنگ 22 روزه است که با دست خالی توانستند اولین شکست را پس از 60 سال هیمنه رژیم صهیونیستی به این رژیم کودک کش وارد کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش سقوط مبارک در مصر را پاسخ به فریادهای آن زنی که رهبران عرب را خطاب قرار داد و پرسید کجایند سران عرب که رژیم صهیونیستی خانه های ما را ویران می کنند، خواند و گفت: پس از آنکه سران عرب نتوانستند پاسخ دهند تصویر سید حسن نصرالله در خانه های مردم بالا رفت و از او به عنوان یکی از سران عرب مسلمان که با شجاعت در برابر رژیم صهیونیستی قدم علم کرد یاد کردند.

رمضان شریف تصریح کرد: سقوط مبارک در مصر و اضمحلال هم پیمانان آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه محصول گفتمان انقلاب اسلامی و فرهنگ متاثر از رشادت های فرزندان این ملت است.

مسئول اداره روابط عمومی و انتشارات سپاه اضافه کرد: در آخرین نظرسنجی که از مردم مصر به عمل آمده نشان داده است که 90 درصد مردم این کشور آمریکا و هم پیمانانش را جزو منفورترین افراد به شمار می آورند.

وی در ادامه به حضور سعودی ها در بحرین اشاره کرد و افزود: در حال حاضر آل سعود در بحرین دچار اشتباه محضی شده است چرا که مگر می شود فریاد آزادی خواهانه و عدالتخواهانه ملت ها را با چماق به دستان سعودی خفه کرد.

رمضان شریف در بیان ویژگی های انقلاب های منطقه اظهارداشت: این انقلاب ها دارای سه مشخصه اصلی هستند که عبارتند از مردمی بودن، ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی بودن و مبارزه با ظلم و فساد دستگاههای حاکم در این کشورها که سرسپردگی شان به آمریکا پنهان نیست.

مسئول اداره روابط عمومی و انتشارات سپاه تصریح کرد: همه این شاخصه ها با شاخصه های انقلاب اسلامی همخوانی دارد و متاثر از بیداری اسلامی است.

وی اضافه کرد: امواج انقلاب اسلامی ایران به دلیل اینکه منطبق با ندای فطرت انسانهاست و توسط یک فقیه جامعه شناس عرضه شده است می تواند خود را به دنیا عرضه کند.

رمضان شریف با اشاره به اینکه ملت شریف ایران در طول دفاع مقدس هزینه های سنگینی را پرداخت کرد و با دست خالی کار بزرگی را انجام داد، گفت: سالهای متمادی طول خواهد کشید تا تاثیرات آن روشن شود به طوریکه همگان به تحسین ملت ما در آن مقطع بپردازند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضع گیری چند سال قبل پادشاه اردن اشاره کرد و گفت: سه سال قبل پادشاه اردن گفت با کمال تاسف اعلام می کنم در حال حاضر هلال شیعی ایران، عراق و حزب الله لبنان در حال شکل گیری است ، بله او راست می گفت اما شعاع این هلال اسلامی و انسانی بیش از آن است که او تصور می کرد چرا که می تواند همه تفکرات را در عالم تحت شعاع خود قرار دهد همان طور که داده است.

رمضان شریف در ادامه سخنانش در خصوص رویکرد دوگانه ترکیه در قبال ایران بیان داشت: یک مثلی هست که می گویند "پیروزی صدتا صاحب دارد و شکست بی پدر و مادر است" بر این اساس امروزه خیلی از افراد فهمیده اند که یک پیروزی در دنیای اسلام در حال اتفاق افتادن است بنابراین به دنبال سهم خواهی هستند.

وی خاطر نشان کرد: ترک ها مدتهاست که تلاش می کنند به عضویت اتحادیه اروپا درآیند اما به دلیل آنکه بیشتر مردم ترکیه مسلمان هستند و اروپایی ها هم اتحادیه اروپا را کلوپ مسیحی ها می دانند اینها را به اتحادیه اروپا راه نمی دهند. بر این اساس ترک ها در مواقع حساس داشته های خود را به رخ اروپاییان می کشند.

مسئول اداره روابط عمومی و انتشارات سپاه با بیان اینکه ترکیه علاوه بر تبادلات اقتصادی و سیاسی با رژیم صهیونیستی تبادلات نظامی نیز دارد، گفت: در حال حاضر ترکیه به دنبال موج سواری بر روی تحولات منطقه است.

وی ادامه داد: البته انقلاب اسلامی نسبت به این موضوع نگرانی ندارد چون همه عالم می دانند که این ایران بود که روزی را تحت عنوان روز قدس نامگذاری کرد و پرچم فلسطین را برافراشت.

رمضان شریف همچنین در خصوص رویکرد دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ترکیه گفت: متاسفانه برخی برداشت ها در سیاست خارجی ما با آن چیزی که حضرت آقا فرمودند متفاوت است.

مسئول اداره روابط عمومی و انتشارات سپاه با بیان اینکه ترک ها به دنبال احیای امپرطوری عثمانی در جهان اسلام هستند، گفت: اما این موضوع تحقق پیدا نمی کند زیرا آنها حتی به میزانی که ایرانی ها به عرب های منطقه نزدیک هستند نزدیک نیستند.

وی در ادامه در خصوص وضعیت سوریه نیز گفت: حرکت های ساختگی که امروز در سوریه به تحریک استکبار جهانی به وجود آمده است بسیار متفاوت از کشورهایی است که در آنها حقیقتا بیداری اسلامی شکل گرفته زیرا این حرکت ها نه مردمی هستند و نه علیه آمریکا و اسرائیل.

رمضان شریف اضافه کرد: در بین همه 32 کشور عربی تنها کشوری که در طول جنگ از صدام حمایت نکرد و جانب او را نگرفت سوریه بود و تنها کشوری که خط مقدم جبهه علیه اسرائیل بوده است سوریه به شمار می آید.

مسئول اداره روابط عمومی و انتشارات سپاه خاطر نشان کرد: بنابراین آمریکا و اسرائیل چندین سال است که به دنبال آنند تا وضعیت سوریه را به هم بریزند و پروژه ای را تحت عنوان " نیلوفر آبی" را برای تجزیه سوریه طراحی کرده اند.

وی با بیان اینکه استکبار جهانی با طراحی این پروژه حرکت هایی را در این کشور سازماندهی کرد که البته پلیس سوریه هم در برخورد با مردم غفلت هایی را انجام داد، گفت: من نمی گویم رژیم بشاراسد دارای پایگاه مردمی وسیعی در سوریه است اما اسرائیلی ها با تنها کشوری که مخالفند و طراحی های مختلفی برای به هم ریختن وضعیت آن دارند سوریه است.