تفکر مقاومت در ایران اسلامی به فرهنگ مردمی تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی معلمی صبح چهارشنبه در جمع روحانیان شهرستان آمل افزود: رزمندگان ایران اسلامی در طول جنگ تحمیلی دفاع کردند و نتیجه کار آنان یعنی تفکر مقاومت در کشور نهادینه شده است.

وی افزود: ایثارگران در دوران دفاع مقدس از کشور دفاع کردند و اندیشه دفاع را که از اصل دفاع مهم تر است نهادینه کردند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، ایجاد شعور سیاسی و بصیرت را یکی از برکات انقلاب دانست و ادامه داد: قدرتهای استکباری در هشت سال دفاع مقدس برای شکست انقلاب با تمام تجهیزات از عراق حمایت کردند که در نهایت ملت ایران با روحیه مقاومت و اتکا به ایمان به پیروزی رسید.

معلمی، اقتدار امروز ملت ایران را به برکت اخلاص، پایداری و توکل رزمندگان دفاع مقدس و ملت ایران دانست و تاکید کرد: گرامیداشت و حفظ ارزشهای دفاع مقدس و انقلاب اسلامی سبب پایداری و ایستادگی کشور در دنیا شده است.

وی اضافه کرد: وظیفه همه دلسوزان نظام وانقلاب است که دستاوردهای ایثار و رشادت رزمندگان در دوران دافع مقدس را حفظ و با برنامه ریزیهای مدون به نسل حاضر و نیز آینده منتقل کنند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، ولایت پذیری را یک اصل اساسی در ایران اسلامی یاد کرد و ادامه داد: باید در تمام موارد گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی باشیم و به دستورات ایشان عمل کنیم زیرا معنای ولایت پذیری همین اطاعت است.

معلمی در توصیه ای به روحانیون گفت: اکنون دشمنان ایران اسلامی در صدد پراکنده کردن مسلمانان و نسلهای فعلی با گذشته هستند و روحانیان می توانند باحضور بیشتر و نقش روشنگری در میان مردم، اجتماع همه نسلها را به هم نزدیکتر کنند.