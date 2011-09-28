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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

معلمی اعلام کرد:

تفکر مقاومت در ایران اسلامی به فرهنگ مردمی تبدیل شد

تفکر مقاومت در ایران اسلامی به فرهنگ مردمی تبدیل شد

آمل - خبرگزاری مهر: عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: مقاومت دلیرمردان و ایثارگران ایران اسلامی در طول هشت سال جنگ تحمیلی باعث شده اکنون این رشادتها به صورت یک فرهنگ مقاومت در اقشار مختلف کشور نهادینه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی معلمی صبح چهارشنبه در جمع روحانیان شهرستان آمل افزود: رزمندگان ایران اسلامی در طول جنگ تحمیلی دفاع کردند و نتیجه کار آنان یعنی تفکر مقاومت در کشور نهادینه شده است.

وی افزود: ایثارگران در دوران دفاع مقدس از کشور دفاع کردند و اندیشه دفاع را که از اصل دفاع مهم تر است  نهادینه کردند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، ایجاد شعور سیاسی و بصیرت را یکی از برکات انقلاب دانست و ادامه داد: قدرتهای استکباری در هشت سال دفاع مقدس برای شکست انقلاب با تمام تجهیزات از عراق حمایت کردند که در نهایت ملت ایران با روحیه مقاومت و اتکا به ایمان به پیروزی رسید.

معلمی، اقتدار امروز ملت ایران را به برکت اخلاص، پایداری و توکل رزمندگان دفاع مقدس و ملت ایران دانست و تاکید کرد: گرامیداشت و حفظ ارزشهای دفاع مقدس و انقلاب اسلامی سبب پایداری و ایستادگی کشور در دنیا شده است.

وی اضافه کرد: وظیفه همه دلسوزان نظام وانقلاب است که دستاوردهای ایثار و رشادت رزمندگان در دوران دافع مقدس را حفظ و با برنامه ریزیهای مدون به نسل حاضر و نیز آینده منتقل  کنند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، ولایت پذیری را یک اصل اساسی در ایران اسلامی یاد کرد و ادامه داد: باید در تمام موارد گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی باشیم و به دستورات ایشان عمل کنیم زیرا معنای ولایت پذیری همین اطاعت است.

معلمی در توصیه ای به روحانیون گفت: اکنون دشمنان ایران اسلامی در صدد پراکنده کردن مسلمانان و نسلهای فعلی با گذشته هستند و روحانیان می توانند باحضور بیشتر و نقش روشنگری در میان مردم، اجتماع همه نسلها را به هم نزدیکتر کنند.

کد مطلب 1418959

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