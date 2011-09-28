عوامفریبی آل خلیفه با آزادی 26 زن/ انتقاد عفو بین الملل از بازداشت دختران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مسئولان بحرین شب گذشته 26 نفر از زنان و دختران بازداشتی در جریان اعتراض به انتخابات نمایشی این کشور را آزاد کرد.

نیروهای امنیتی بحرین هفته گذشته 45 دختر و زن را که در میدان لؤلؤ منامه و در اعتراض به انتخابات نمایشی این کشور تحصن کرده بودند را بازداشت کرده بودند.

مسئولان رژیم آل خلیفه همچنین مدعی شدند این افراد را تحت شکنجه و تجاوز قرار نداده اند. یکی از مقامات وزارت کشور بحرین در این رابطه مدعی شد که اظهارات زنان بازداشتی مبنی بر سوء رفتار عوامل آل خلیفه با آنها غیر واقعی است.

از سوی دیگر الجزیره نیز گزارش داد: سازمان عفو بین الملل از شکنجه و تجاوز به زنان و دختران بازداشتی در زندان های رژیم آل خلیفه ابراز نگرانی کرد.

این سازمان که مقر آن در لندن است اعلام کرد: بازداشت اخیر دختران و زنان بحرینی بدون صدور حکم بازداشت صورت گرفته است و بازجویی از آنها نیز بدون حضور وکیلشان انجام شده و علاوه براین در معرض شکنجه و تجاوز قرار گرفته اند.

سازمان مذکور در ادامه اعلام کرد که این بازداشت ها اختلافات شیعیان و نیروهای امنیتی بحرین را شدت می بخشد.

از سوی دیگر ائتلاف جوانان انقلابی 14 فوریه خواستار افزایش اعتراضات مردمی و برپایی تظاهرات در اعتراض به بازداشت زنان و دختران بحرینی شدند چرا که جنایات آل خلیفه به ویژه علیه زنان به بالاترین حد خود رسیده است.