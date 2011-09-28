82 مبلغ به شهرستان بروجن اعزام شد

حجت الاسلام مجید الهیان درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این روحانیون در مناسبتهای مختلف از حوزه علمیه‌ قم و اصفهان به بروجن اعزام شدند.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن افزود: از این تعداد هشت روحانی به مناسبت ایام فاطمیه، دو روحانی در سالگرد ارتحال امام(ره) و 10 روحانی در ایام اعتکاف به بروجن اعزام شدند.

حجت الاسلام مجید الهیان تصریح کرد: 24 روحانی نیز در فصل تابستان همزمان با اوقات فراغت و 35 روحانی به مناسبت ماه رمضان به بروجن اعزام شده بودند.

وی تأکید کرد: به مناسبت شهادت امام صادق(ع) نیز سه روحانی به بروجن اعزام می شوند و در طول هفته کرامت در بروجن برنامه اجرا می کنند.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن افزود: اقامه نماز جماعت، بیان احکام، پاسخگویی به سؤالات شرعی مردم و برگزاری کلاس آموزش قرآن ازجمله فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی روحانیان اعزامی بوده است.