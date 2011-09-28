استان زنجان نقش چشمگیری در دفاع از نظام داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد در دیدار آیت الله صادق آملی لاریجانی با خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان و اقشار مختلف مردم زنجان در سالن اجتماعات روزبه شهر زنجان با بیان اینکه اعطای لقب شهر غواصان دریادل به شهر زنجان در سفر سال 82 رهبری به زنجان برگ زرینی در دفتر افتخارات زنجان است، افزود: استان زنجان همواره در راستای حمایت از جایگاه والای ولایت فقیه و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری نقش چشمگیری داشته و در صفحه تاریخ مردم این استان همواره روزهایی از حماسه و شکوه به چشم می خورد.

وی در ادامه به نقش رزمندگان استان زنجان در طول 8 سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در طول دفاع مقدس جبهه ای نبوده که رزمندگان زنجانی در آنجا حضور نداشته باشند و جبهه های حق علیه باطل مملو از حماسه و دلیری رزمندگان زنجان است.

رئوفی نژاد با یادآوری حضور رزمندگان زنجانی در 4 لشگر سپاه در طی 8 سال دفاع مقدس افزود: تقدیم بیش از 3 هزار شهید، 1900 نفر جانبازان، 380 نفر آزاده تنها گوشه ای از حماسه آفرینی و رشادت های مردم استان زنجان در دوران دفاع مقدس بوده است.

استاندار زنجان در ادامه با اشاره به مشارکت مردم زنجان در انتخابات های مختلف از جمله مشارکت 92 درصدی مردم این استان در انتخابات ریاست جمهوری دهم گفت: مردم این استان در 9 دی حماسه ای بزرگ در محکومیت جریان فتنه آفریدند.

وی تاکید کرد: مردم استان زنجان در طی 32 سال برگ زرینی از ایمان و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اثبات رساندند.

همچنین در ادامه رشیدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان گفت: این استان در طی 8 سال دفاع مقدس بیش از 12 هزار نفر شهید، آزاده و ایثارگر تقدیم میهن اسلامیان کرده است.