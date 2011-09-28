پذیرش 443 اثر در انتخاب اولیه هشتمین دوسالانه نگارگری

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب اولیه پس از ارزیابی و بررسی 1146 اثر رسیده به دبیرخانه هشتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران ، 443 اثر را در مرحله اول انتخاب کرد.

از بین آثار انتخاب شده در مرحله اول 80 اثر در بخش گل و مرغ ، 43 اثر در بخش تشعیر ، 51 اثر در بخش طراحی نگارگری ، 40 اثر نقاشی زیر روغنی ، 120 اثر نقاشی ایرانی ، 85 اثر در بخش تذهیب و 24 اثر در بخش مشق است.

انتخاب اولیه آثار هشتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران توسط مینا صدری ، خشایار قاضی زاده، عباس سلیمانی، پرویز حاصلی و امیر طهماسبی انجام شده است.

هشتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران از سوی مرکز هنرهای تجسمی با همکاری انجمن نگارگری ایران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر با هدف ایجاد بستری مناسب برای بروز خلاقیت در نگارگری با تأکید بر پشتوانه علمی، آذرماه 1390 در اصفهان برگزار می کند.