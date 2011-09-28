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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳

پذیرش 443 اثر در انتخاب اولیه هشتمین دوسالانه نگارگری

پذیرش 443 اثر در انتخاب اولیه هشتمین دوسالانه نگارگری

443 اثر در مرحله اول انتخاب هشتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران پذیرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب اولیه پس از ارزیابی و بررسی 1146 اثر رسیده به دبیرخانه هشتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران ، 443 اثر را در مرحله اول انتخاب کرد.

از بین آثار انتخاب شده در مرحله اول 80 اثر در بخش گل و مرغ ، 43 اثر در بخش تشعیر ، 51 اثر در بخش طراحی نگارگری ، 40 اثر نقاشی زیر روغنی ، 120 اثر نقاشی ایرانی ، 85 اثر در بخش تذهیب و 24 اثر در بخش مشق است.

انتخاب اولیه آثار هشتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران توسط مینا صدری ، خشایار قاضی زاده، عباس سلیمانی، پرویز حاصلی و امیر طهماسبی انجام شده است.

هشتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران از سوی مرکز هنرهای تجسمی با همکاری انجمن نگارگری ایران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر با هدف ایجاد بستری مناسب برای بروز خلاقیت در نگارگری با تأکید بر پشتوانه علمی، آذرماه  1390 در اصفهان برگزار می کند.

کد مطلب 1418970

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