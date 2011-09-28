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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۲

دو انتصاب در علوم پزشکی مازندران انجام شد

دو انتصاب در علوم پزشکی مازندران انجام شد

ساری - خبرگزاری مهر: قائم مقام وزیر بهداشت در مازندران در احکام جداگانه مدیر درمان و دبیر کمیته اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی از سوی محمد مهدی ناصحی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، اکبر هدایتی زاده عمران به عنوان مشاور رئیس دانشگاه و دبیر کمیته اقتصاد سلامت دانشگاه منصوب شد.

در این حکم آمده است: پیرو تصمیمات متخذه و نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی و به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور اینجانب و دبیر کمیته اقتصاد سلامت دانشگاه منصوب می شوید.
 
امید است با توکل به ذات اقدس الهی و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و استفاده از توان مجموعه دانشگاه، در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.
 
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران منصوب شد

در حکمی از سوی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، دکتر محمد اسماعیل صفرپور به عنوان مدیر درمان دانشگاه منصوب شد.
 
در این حکم آمده است: والاترین هدف حوزه درمان ارائه خدمات درمانی مناسب و ارتقای خدمات ارائه شده به بیماران دردمند بوده و آگاهی از امکانات موجود و برنامه ریزی دقیق جهت تحقق اهداف و برنامه های حوزه مدیریت درمان از جمله ارتقای اورژانس، ارتقای خدمات بخشهای ویژه، ارتقای مراقبت درمانی مادران باردار و کاهش میزان نسبی سزارین، پیگیری برنامه حاکمیت بالینی، تامین نیروی انسانی و تجهیزات مراکز درمانی تابعه، عمده ترین وظایف شما است.

بزرگی ابراز امیدواری کرد: با استعانت از ذات اقدس پروردگار و استفاده بهینه از صاحبان اندیشه و همکاران محترم در تحقق اهداف عالی درمان دانشگاه موفق باشید.  

پیش از این دکتر آسوری، مدیر درمان دانشگاه بوده و به عنوان مدیر انستیتو پاستور آمل منصوب شد.
کد مطلب 1418972

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