فضاسازی کودکانه در طراحی و معماری شهرها استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر،شهرام شفیعی، نویسنده کودک و نوجوان، با بیان این مطلب افزود: سیاستهای مربوط به حضور کودک در شهر در کشور تعریف نشده و این که شهرداری تهران هماکنون گامهایی را برای این امر برداشته است، میتوان مثبت ارزیابی کرد.
وی با بیان اینکه هیچ رد پایی از کودکی و حتی نوجوانان در شهر دیده نمیشود، تصریح کرد: به هرحال در طراحی یک شهر اقتضا میکند که در مکانهایی سلیقه بچهها را در نظر بگیریم. در واقع این سلیقه را به صورت خیلی خیلی اقراق شدهاش در شهربازیها و اماکن تفریحی بچهها و یا گاهی در زمینهای بازی مشاهده میکنیم، اما به طور عمومی در شهر دیده نمیشود.
به گفته این نویسنده کودکان، هماکنون ساختمانها و معابر شهری عبوس هستند و این خود نشان میدهد که از لحاظ روانشناختی، کارشناسان شهری و مدیران این حوزه در فضای شهر نیازهای بچهها را گم کرده و به آن بیتوجه هستند.
شفیعی با بیان این نکته که این شهر گاهی برای کودکان ما ترسناک است، ادامه داد: برای آنکه شهر از وضعیت فعلی برای کودکان خارج شود، باید در کنار همه مشاورههای شهرسازی و معماری در شهرداری تهران، متخصصان کودک در طیفهای مختلف نیز حضور داشته باشند و از نظرات آنها استفاده شود.
وی گفت: به زعم من برگزاری جشنوارهای همچون جشنواره «بهترینها برای غنچههای شهر» میتواند زمینه لازم را برای شناسایی متخصصان کودک فراهم کند تا بتوان در طی سالهای آینده از نظرات این متخصصان برای ساخت شهری ویژه کودکان استفاده کرد.
نویسنده کودک و نوجوان و سردبیر مجله رشد دانشآموز گفت: تنها چیزی که کمتر در تهران دیده میشود، فضاهای مربوط به کودکان است که هیچ طراحی شهری و بصری ویژه کودکان در پایتخت انجام نشده است.
به گزارش خبرگزاری مهر،شهرام شفیعی، نویسنده کودک و نوجوان، با بیان این مطلب افزود: سیاستهای مربوط به حضور کودک در شهر در کشور تعریف نشده و این که شهرداری تهران هماکنون گامهایی را برای این امر برداشته است، میتوان مثبت ارزیابی کرد.
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