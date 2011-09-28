علل وقوع اختلاس 3000 میلیارد تومانی تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری در گفتگو با خبرنگاران به بررسی عوامل این اختلاس بزرگ پرداخت.

وی افزود: یکی از دلایل این اختلاس به ضعف اعتقادی کارمندان بانکها مربوط می‌شود و اگر کارمند یا مدیر بانک یا هر اداره‌ای وجدان کاری و ایمان و تعهد لازم را نداشته باشد این مسئله یکی از عوامل لغزش او می‌شود.



وی بیان داشت: نکته دیگر اینکه مقوله نظارت هم تا حدی در این قضیه دخیل است. در بحث نظارت باید سیستمهای پیشرفته امروزی به کار گرفته شده و سرعت بررسی عملکرد بانکها بیشتر شود.

حجت الاسلام طاهری گفت: سرعت نظارت باید به گونه ای باشد که بررسی نظارتی به یک هفته یا ماه نکشد و بتوان در طول یک یا چند روز بر نقل و انتقالات انجام گرفته در بانکها نظارت کرد.



وی تاکید کرد: اگر سرعت نظارت این گونه باشد می‌توان در جایی که تخلفی مشاهده می‌شود، سریعا جلوی آن را گرفت، این مسئله می‌تواند در جهت جلوگیری از مشکلات که در سامانه بانکی به وجود می‌آید موثر باشد.



وی به جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی ، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اشاره کرد.



حجت الاسلام طاهری گفت:در این جلسه مدعوین، توضیحاتی در مورد این اختلاس دادند و این موضوع آن‌قدر مهم بود که این جلسه 4 ساعت به طول انجامید و جلسه علنی مجلس به جای ساعت 8صبح رأس ساعت 12 ظهر شروع شد.

این نماینده مجلس گفت: بنابراین این موضوع برای مجلس بسیار مهم بوده و مجلس تصمیم گرفت که کمیسیون اصل 90 با کمک کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی به بررسی دقیق آن بپردازد و گزارشی را به مجلس ارئه کند.



وی یادآورشد: علاوه بر این، قوه قضائیه هم قاضی ویژه ای برای این پرونده تعیین کرده و تأکیدات ویژه رئیس قوه قضائیه نشانگر این است که عزم جدی در بین سران قوا برای برخورد با عوامل این اختلاس وجود دارد.



حجت الاسلام طاهری گفت: در سخنرانی آقای رئیس جمهور در اردبیل هم ایشان تأکید کرد که قوه قضائیه این پرونده را بررسی کند و هر کسی که در این قضیه، مجرم و متخلف بود، با او برخورد قانونی صورت بگیرد.