30 مرکز آموزش عالی در کردستان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان شامگاه سه شنبه در جلسه کمیسیون دانشجویی استان کردستان اظهار داشت: 30 مرکز آموزش عالی در استان کردستان فعال است که 14 مرکز در سنندج و 16 مرکز در شهرستان های دیگر استان فعال هستند.

وی با بیان اینکه 60 هزار دانشجو در استان کردستان مشغول به تحصیل هستند، گفت: 65 درصد دانشجویان بومی و 35 درصد غیر بومی در مراکز استان کردستان مشغول به تحصیل هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان افزود: در بخش دانشجویی استان کردستان 30 تشکل سیاسی، 13 نشریه سیاسی، 40 تشکل علمی مشغول به فعالیت هستند که باید زمینه برای استفاده از این ظرفیت به نحو مناسب بهره برداری شود.

حسن زاده بیان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در تمام زمینه ها به ویژه در زمینه ارتقاء سطح علمی و آگاهی مردم پیشرفت چشمگیری داشته است که در همین راستا در استان کردستان نیز پیشرفت های بسیار خوبی در حوزه های مختلف عملی شده است.

وی با اشاره به اینکه استان کردستان از لحاظ علمی و سیاسی در بالاترین درجه است، گفت: به دلیل شعور سیاسی بالای دانشجویان استان و اشراف داشتن به اعتقادات دینی فتنه گران نتوانسته اند در محیط دانشگاهی این استان رخنه کنند و بعد از انتخابات نیز هیچ گونه حادثه ای در این استان روی نداد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان اظهار داشت: با توجه به اینکه رهبر معظم، استان کردستان را استانی فرهنگی دانست و با همت مسئولان پیشرفت های چشمگیری در زمینه مسائل فرهنگی استان چه در زمینه دانشگاهی چه در بحث اجتماعی اجرایی شده است.

حسن زاده با اشاره به حساسیت منطقه وجود دانشگاه مذاهب را در استان کردستان ضروری دانست و گفت: در حال حاضر دانشگاه مذاهب با کمبود اعتبار مواجه است و این موضوع باعث ایجاد شبهه در میان قشرهای مختلف مردم شده است و توجه لازم برای حل این مشکل در استان ضروری است.

وی با بیان اینکه استان کردستان آمادگی لازم را در زمینه جذب دانشجویان خارجی دارد، اعلام کرد: استانداری حمایت لازم را در بحث امنیت، تامین خوابگاه، تامین امکانات لازم برای پذیرش دانشجویان خارجی از مراکز دانشگاهی دارد.