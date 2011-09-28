10هزار دانشجوی مجرد خراسان رضوی آموزش پیش از ازدواج می بینند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مرویان حسینی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این آموزش ها در چهارچوب اجرای طرح اطلاع رسانی و آموزش پیش از ازدواج دانشجویان مجرد دختر و پسر مراکز آموزش عالی استان به تفکیک دانشگاه ها در قالب برگزاری 72 همایش در سطح استان ارائه خواهد شد.

وی اصلاح و بهسازی نگرش جامعه هدف نسبت به ازدواج در راستای تسهیل، ساماندهی، زمینه‌سازی و حمایت از شکل‌گیری خانواده پایدار را مهمترین اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: راهبرد اصلی در اجرای این طرح فرهنگ سازی با رویکرد تبیین ازدواج به‌هنگام، آگاهانه، آسان و ایجاد نگرش مثبت جامعه به ازدواج و خانواده پایدار است.

مرویان حسینی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی ها 7 هزار دانشجو در مشهد و 3 هزار دانشجو در شهرستان های استان،از ابتدای مهر به مدت دو ماه آموزش های پیش از ازدواج را فراخواهند گرفت.

وی با بیان این که طرح اطلاع‌رسانی و آموزش پیش از ازدواج دانشجویان مجرد دختر و پسر موسسات و مراکز آموزش عالی استان در حوزه اطلاع رسانی، حساس سازی و آموزش عمومی برنامه جامع خانواده پایدار خراسان رضوی به اجرا در می‌آید، از برگزاری سه طرح دیگر برای گروه دانشجویان در سال 90 خبر داد.

مدیر اجرایی برنامه جامع خانواده پایدار خراسان رضوی گفت: موسسات و مراکز آموزش عالی استان، استانداری خراسان رضوی، اداره کل امور جوانان خراسان رضوی و اداره کل زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی از دستگاه های مشارکت کننده در اجرای این طرح هستند.