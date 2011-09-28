همایش بزرگ صنعت لبنیات ایران گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل خاتمی مقدم ، رئیس انجمن صنایع همگن غذایی و دارویی خانه صنعت و معدن مازندران صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه این همایش اظهار داشت: این همایش بزرگ فرصت مغتنم و ویژه ای برای مسئولان، مدیران کارخانجات لبنی و کارشناسان صنعت لبنیات و دامپروری محسوب می شود.

وی افزود: حدود 200 مقام و مسئول کشوری و استانی از جمله روسا و نمایندگان کمیسیون های کشاورزی و صنایع و معادن، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان ملی استاندارد، دامپزشکی و سازمانهای تابعه ی آنها در استان، حدود 50 نفر از کارشناسان و روسای تشکلهای صنعتی و کشاورزی شامل نماینده فدراسیون جهانی شیر در ایرانIdf) )، شبکه خانه های صنعت و معدن ایران، اتحادیه مرکزی لبنیات ایران، انجمن صنایع لبنی ایران ، تعاونیهای لبنی کشور، انجمن مهندسی کیفیت استان و حدود 170 مدیر واحدهای لبنی و دامداری صنعتی حضور دارند.

خاتمی مقدم افزود: هدف ما این است که این همایش با تضارب افکار و نظرات و ارائه راهکارها و برنامه ها به بهترین نتیجه ممکن برسد و تعامل مثبت چند جانبه اتفاق افتد و تلاش خواهد شد که نتایج همایش به نفع مجموعه سازمانها دولتی و صنعت لبنیات و صنعت دامپروری تمام شود.

این همایش با همکاری استانداری مازندران و دبیری سازمان صنعت، معدن و تجارت و همراهی سازمانها و تشکلهای ذیربط استان و مجری گری انجمن صنایع غذایی و دارویی استان و انجمن صنایع لبنی ایران برگزار می شود.