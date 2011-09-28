مسابقه نقاشی "بابابزرگها و مامان بزرگها" در اهواز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه نقاشی «بابا بزرگها و مامان بزرگها» با حضور سالمندان آسایشگاه طلوع و هستی در تاریخ جمعه هشت مهرماه 1390 از ساعت 16 و 30 دقیقه تا 20 و 30 دقیقه برگزار می شود.

این مسابقه نقاشی در محوطه کتابخانه مرکزی اهواز واقع در بلوار ساحلی کیانپارس برگزار می شود.



همچنین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان نیز به مناسبت هفته گردشگری مسابقه شیرینی و غذاهای سنتی با عنوان "فرهنگ ایرانی، غذای ایرانی" برگزار می کند.



این مسابقه که با هدف معرفی غذاها و شیرینیهای سنتی و تشویق و ترغیب مصرف غذاهای سالم، سنتی و اصیل محلی برگزار می شود در امروز چهارشنبه ساعت 17 در محل خانه تاریخی ماپار به آدرس اهواز - خیابان سلمان فارسی- خیابان خوانساری جنوبی از ساعت برگزار می شود.



از سویی دیگر سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان از پاکسازی محوطه های میراثی و مناطق گردشگری همزمان با آغاز هفته گردشگری خبر داد.



افسانه زمانی گفت: به منظور ترویج فرهنگ نگهداری و حفاظت از آثار تاریخی و طبیعی خوزستان و به مناسبت هفته گردشگری تمام محوطه ها و مناطق تاریخی و گردشگری استان با همکاری و مشارکت انجمنهای دوستدار میراث فرهنگی و توسط اداره های شهرستان ها پاکسازی خواهند شد.



وی در ادامه از نصب پلاکاردهای اطلاع رسانی و تبلیغات شهری در این خصوص، اعزام کارشناسان گردشگری به مدارس و نظارت بر هتلها و تاسیسات گردشگری و برگزاری جلسه ای با عنوان رعایت حقوق شهروندی و حفاظت و صیانت، رعایت شئونات اسلامی با حضور مدیر کل، معاونین و مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز اقامتی را از جمله برنامه های اجرایی این معاونت در هفته گردشگری در راستای تشویق و ترغیب عمومی در حفظ و نگهداری از آثار تاریخی و فرهنگی و گردشگری عنوان کرد.



پنجم مهر ماه آغاز هفته گردشگری و روز جهانی جهانگرد است.