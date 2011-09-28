مهلت ثبت نام مسابقات قرآن کریم اوقاف نیشابور تمدید شد

حجت‌الاسلام محمد ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره از مسابقات در رشته‌های مفاهیم تخصصی، قرائت، ترتیل، حفظ یک جزء ،پنج جزء، 10 جزء، 20 جزء و حفظ کل قرآن مجید ویژه خواهران و برادران "شکوفه‌ها و بزرگسال" برگزار می ‌شود.

وی اظهار داشت: برگزیدگان هر رشته در رده‌های استانی و کشوری به رقابت می‌پردازند.

وی با تاکید بر اینکه شرکت کننده‌ها تنها در یکی از رشته‌های ترتیل، حفظ و قرائت قرآن می‌توانند ثبت نام کنند، اضافه کرد: هر شرکت کننده در رشته مفاهیم تخصصی به عنوان رشته دوم نیز می‌تواند در سایر رشته‌ها ثبت نام کند.

مسئول برگزاری سی و چهارمین مسابقات قرآنی در شهرستان‌های نیشابور و فیروزه ادامه داد: این مسابقات در مرحله شهرستانی در نیشابور و فیروزه و دو رده سنی بزرگسال و زیر 16 سال برگزار می‌شود.

ذاکری گفت: علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت نام به اداره اوقاف، موسسه حضرت مهدی(عج)، موسسه حکمت‌آموزان قرآن، خانه فرهنگ بی‌بی شطیطه و فرهنگسرای سیمرغ مراجعه و ثبت نام کنند.

وی یادآور شد: شرکت در آزمون کتبی مفاهیم قرآن برای تمامی شرکت کنندگان در رشته‌های مختلف مسابقات شهرستانی بالای 16 سال، الزامی و ملاک حضور در مسابقات کسب 60 درصد نمره قبولی در آزمون است.

وی اضافه کرد: مسابقات قرآنی در آخر مهرماه و مسابقات مفاهیم تخصصی چهارم آذرماه جاری برگزار می‌شود.