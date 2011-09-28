فرماندار جدید شهرستان ایوان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی امنتی استانداری ایلام در مراسم تودیع و معارفه فرمانداران سابق و جدید شهرستان ایوان با اشاره به بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی‹ ره› اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآور وعده های حضرت امام (ره)، بیداری اسلام، فتح فلسطین، لبنان و افغانستان و اضمحلال و برچیده شدن پرچم کفر است که هم اکنون شاهد نمود و بروز آن در جهان هستیم .

حجت الاسلام صحبت الله رحمانی با بیان اینکه جنگ تمام شدنی نیست و از ابتدای خلقت بشر تا روز قیامت جنگ بین حق و باطل در صحنه های مختلف و با امکانات خاص ادامه می یابد، افزود: امروزه دشمن تا عمق خانه ها نفوذ پیدا کرده و دفاع مقدس ادامه دارد و می طلبد که ملت های مسلمان با بصیرت و دشمن شناسی آنها را شناسایی و با آنها مقابله کنند .

وی در ادامه به انتخابات مجلس اشاره کرد و بیان داشت: مجلس در رأس امور و عصاره فضائل ملت است لذا مردم باید با بیداری و هوشیاری و حضور چشمگیر در پای صندوقهای رأی نمایندگانی مؤمن، فداکار، مدیر و مدبر انتخاب و آرزوهای دشمنان را به یأس و ناامیدی تبدیل کنند .