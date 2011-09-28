"بهداشت روانی با نگرش به منابع اسلامی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نهضت بهداشت روانی در قرن بیستم از تأثیرگذارترین نیروهای اجتماعی بود که به پیشگیری از اختلالات روانی به جای مراقبت و درمان صرف آنها متمرکز شد.
نگاه جدید، سلامت روانی را فراتر از نبود بیماری تلقی میکند و به دنبال تحول و انسجام شخصیت انسانها و شکوفایی استعدادهای آنان است.
فصل اول این کتاب، تعاریف و حوزههای بهداشت روانی را بررسی میکند و الگوی زیستی روانی اجتماعی معنوی را مبنای سلامت روانی میداند. فصل دوم، روی آوردهای روانشناختی، اخلاقی و دینی به شخصیت سالم بررسی شده و شخصیت سالم در قالب سه رابطه سالم و سازگار فرد با خداوند، خویش و دیگران تعریف میشود که رابطه فرد با خداوند، وحدتبخش و انسجام دهنده جنبههای مختلف وجودی اوست.
فصل سوم نقش نیازها به ویژه نیازهای معنوی در سلامت روانی را بررسی میکند. فصل چهارم و پنجم نیز به نقش اعتقادات و رفتارهای دینی در بهداشت روانی میپردازد.
در فصل ششم عوامل مخل سلامت روانی از جمله گناه، فصل هفتم، هشتم و یازدهم عهدهدار بررسی روابط با خانواده و سایر مردم و مسائل اقتصادی نهادهای اجتماعی، فصل نهم جنبههای زیست محیطی و فناوری بهداشت روانی بررسی شده است .
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