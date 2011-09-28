تیم جوانان ایران برابر امید سنگاپور پیروز شد/ قطر از سد مالزی گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت بینالمللی فوتبال ویتنام روز گذشته با برگزاری دو دیدار پیگیری شد که در یکی از این بازیها تیم فوتبال جوانان ایران در نخستین دیدارش در این رقابتها برابر تیم امید سنگاپور به پیروزی 3 بر صفر دست یافت.
در این بازی که در زمین نامساعد و بارانی برگزار شد، بهنام برزای(25)، امین جهان کوهان(55) و علیرضا جهانبخش(80) برای تیم جوانان ایران گل زدند. همچنین از سوی مسئولان برگزاری مسابقات بهنام برازی به عنوان بهترین گلزن و عیلرضا جهانبخش به عنوان موثرترین بازیکن این دیدار معرفی شدند و یک کاپ و 100 دلار پاداش به بازیکنان فوق اهدا شد.
شاگردان اکبر محمدی با این پیروزی و تفاضل گل 3+ در رده نخست گروه قرار گرفت. تیم تایلند با 3 امتیاز و تفاضل گل 2+ در رده دوم قرار دارد و تیم سنگاپور با دو شکست متوالی از دور رقابتها حذف شد. تیم جوانان ایران در دومین دیدارش در این گروه ساعت 12 فردا پنجشنبه به مصاف تایلند میرود.
در گروه دوم، تیم قطر که از بازیکنان سنگالی و نیجریهای سود میبرد با نتیجه 2 بر یک مالزی را شکست داد. در این گروه ویتنام با 3 امتیاز(تفاضل گل 2+)، قطر با 3 امتیاز(تفاضل گل 1+) و مالزی بدون امتیاز ردههای اول تا سوم را به خود اختصاص دادهاند.
در تورنمنت شش جانبه بین المللی ویتنام تمامی تیمها با بازیکنان زیر 21 سال شرکت کردهاند و تنها ایران با بازیکنان زیر 19 سال به میدان میرود.
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