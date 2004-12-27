جيم كري: تنها انگيزه من از بازيگري نفس بازيگري است // وقتي سلطان خنده به اشتباهاتش مي خندد

اين هنرپيشه كه تا به حال فيلمهايي را چون "ماسك"،"كارگاه حيوانات"،"نمايش ترومن"،"مجستيك" و"درخشش ابدي يك ذهن بي عيب" را در كارنامه هنري اش ثبت كرده درفيلم "مجموعه رويدادهاي ناگوار" بازي متفاوتي را درنقش كنت اولاف ارائه داده است. كري درگفتگوي ذيل ازدغدغه هايش درساخت اين اثر و ساير پروژه هايش سخن مي گويد .

چگونه توانستيد كاراكتركنت اولاف را خلق كنيد ؟

ازنظرصدا، سعي كردم كه صدايم تلفيقي ازصداهاي "اورسن ولز"و"كنت دراكولا" باشد. تا آنجايي كه به كاراكترمربوط مي شود، بايد بگويم كه اين شخصيت را مانند يك پرنده شكاري ازكاردرآوردم. اينگونه پرنده ها درساحل منتظرمي مانند وبه محض اينكه متوجه مي شوند كه آشيانه پرنده ديگرخالي ازپرنده مادراست، به آن حمله كرده وتخم ها را مي ربايند. شخصيت "كنت اولاف" تا حد زيادي شبيه اين پرنده است .ازنظرفيزيكي من تمايل داشتم كه مثل كتاب باشم ومي خواستم همانگونه كه شخصتيها دركتاب تصويرشده بودند و بچه ها به آنها عادت داشتند، باشم. اما اين شخصيت ازنظرظاهري شبيه پدرم ازكاردرآمد كه بسيارعجيب وغريب است.

آيا تحمل چهره پردازي هرروزه برايتان دشوارنبود ؟

حقيقتش را بگويم كه گريم اين فيلم مراحل بسياري را پشت سرگذاشت. دروهله نخست آنها موهايم را ازته تراشيدند ومن نمي دانستم كه نتيجه امرچه چيزي ازكاردرمي آيد. من براي فيلم مردي برروي ماه نيزموهايم را تراشيدم وبه وضوح مي توانم بگويم كه انجام اين كاربدون اينكه دليل قانع كننده اي به شما بدهند به هيچ وجه مطلوب نيست. ازسوي ديگرناخن هاي مصنوعي بلند ي برروي انگشتانم گذاشته بودند كه بايد با آنها ازيك سو به سوي ديگرمي رفتم. دركل بايد بگويم كه همه چيزغيرعادي به نظرمي رسيد، اما تنها نكته مثبتي كه وجود دارد، اين است كه هنرپيشگان همواره اجازه دارند كه غيرعادي باشند وكسي دراين مورد ازآنها سوال نمي كند.

چه عنصري درتغييرشكل وجود دارد كه شما را مجذوب مي كند ؟

من تغييرشكل را دوست دارم و بايد بگويم كه مانند صبح كريسمس براي من جذاب است. من براي اين فيلم سي نوع گريم متفاوت را پشت سرگذاشتم و درنهايت به اين نتيجه رسيديم كه هيچ كدام ازآنها براي اين اثرمناسب نيستند. پشت سرگذاشتن گريم بسيارهيجان انگيزاست.

آيا خواندن يادداشتهايي كه به انتقاد ازاين اثرمي پرازند شما را عصبي مي كند؟

صادقانه بگويم هرگزدرمورد يادداشتهاي سينمايي وجوايز فكرنمي كنم. اگريادداشتهاي خوبي پيرامون فيلمتان نوشته شود ويا اينكه جايزه اي را ازآن خود كنيد، احساس خوش آيندي خواهيد داشت، اما براي من فقط كارم اهميت دارد. براي من درزندگي چيزي مهمترازبازيگري وقرارگرفتن دركنارهنرپيشگان وجود ندارد. من داستان گويي را دوست دارم وبازي كردن درفيلمها برايم مثل پناه گرفتن است. بنابراين مي توانم بگويم كه تنها انگيزه من ازبازيگري نفس بازيگريست.

كداميك ازفيلمها باعث شده كه احساسات دروني تان را به نمايش بگذاريد؟

فيلم " درخشش ابدي يك زهن بي عيب " ازجمله آثاري بود كه ارتباط مستقيمي با احساسات كاراكترها داشت وهمين امرباعث مي شد كه اين اثررا ازسايرآثارمتمايزمي كند. زمانيكه شما اجازه مي دهيد كه مخاطبان به حريم شخصي تان راه يابند، حس خاصي شكل مي گيرد واين امربراي هنرپيشه كمي غريب است.

من پيش ازاين سابقه ايفاي نقش شخصيتهايي را داشتم كه ازدل قصه بيرون مي آمدند اما اين فيلم مخاطب رادعوت مي كند كه به درون شخصيت راه يابند.

شما سلطان خنداندن هستيد، چه عاملي باعث خنداندن شما مي شود؟

من همواره به اشتباهاتي كه انجام مي دهم مي خندم .دراشتباهات است كه انسان به راحتي مي تواند بخندد وخود را ازبارمشكلات رها كند.شايد بتوان گفت موضوعاتي كه من به آنها مي خندم واقعا عجيب وغريب هستند وشايد نتوانند موجبات خنده ديگران را فراهم كنند.

دوست داريد درآينده چه نقشهايي رابازي كنيد؟

نمي توانم دراين باره اظهارنظركنم .آنچه كه دوست دارم انجام دهم به هم ريختن صنعت فيلمسازي است .دوست دارم متفاوت باشم وبراي اين منظورنيازبه بستري متفاوت دارم .دوست د ارم كارهاي متفاوتي راانجام دهم .دوست دارم اگربراثرمرورزمان به گذشته نگاه كنم دريابم كه فيلمهاي خوبي رادركارنامه ام ثبت كرده ام.