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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۰

توحیدی در گفتگو با مهر:

پروژه شرکت نمایشگاههای جنوب شرق با مشکل مدیریتی مواجه است

پروژه شرکت نمایشگاههای جنوب شرق با مشکل مدیریتی مواجه است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان گفت: پروژه شرکت نمایشگاههای جنوبشرق که چند سال است راکد رها شده برای ادامه کار نیاز به حل مشکلات مدیریتی طرح دارد.

سید حمیدرضا توحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: پروژه نمایشگاههای جنوب شرق کرمان در ادامه کار خود نیاز به توجه و بررسی بیشتر و همکاری سهامداران دارد.

وی تصریح کرد: این پروژه در سال 86 آغاز شد اما هنوز ساختمان این پروژه به صورت راکد رها شده است.

توحیدی با اشاره به اینکه در استان کرمان مسئولین توقع دارند که مجموعه مس این کار را به اتمام برساند ادامه داد: توافقات اولیه در زمان استانداری رئوفی نژاد انجام شد و سازمان بازرگانی تعهد می کند کار را پی گیری کند شرکت توسعه تجارت نیز مقداری برای اجرای پروژه کمک کرد و به همراه سازمان بازرگانی متولی کار بودند.

وی ادامه داد: بعد از مدتی برخلاف مقررات یک سری مجوزها به دیگر شرکت ها داده می شود و یک سری صورت جلسه ها تهیه می شود و یک سری سازمانها مکلف شدند بخشی از زیرساختها را فراهم کنند.

توحیدی بیان داشت: سازمان بازرگانی اعلام کرده بود مجوزهای نمایشگاه را به صورت ماهانه می دهد که این عملا با نحوه کار در این مجموعه شرکت نمایشگاهها مغایرت داشت.

وی با انتقاد از فعالیت برخی نهادها وسازمانها گفت: اتاق بازرگانی و برخی نهادهایی که باید در اجرای پروژه همکاری می کردند باز عقب کشیدند و علی رغم انجام کارهای کارشناسی از سوی شرکت توسعه و همچنین هزینه چهار میلیونی در این مجموعه، دوستان در اتاق بازرگانی و غیره گفتند باید بررسی شود ببینیم توجیه اقتصادی دارد یا خیر، واین گونه همه کاسه و کوزه ها را بر سر شرکت شکستند.

این مسئول گفت: این پروژه برای اتمام 10میلیارد تومان نیاز دارد شرکت توسعه حاضر است به سهم خود در این طرح هزینه کند اما به شرط آنکه به میزانی که هزینه می کنیم در آینده نیز بتوانیم مدیریت کنیم.

وی گفت: شرکت توسعه در این پروژه 51 درصد، مجموعه مس 20درصد، اتاق بازرگانی 10درصد و شهرداری و مجامع امورصنفی و اعتباری نیز سهم دو تا چهار درصدی دارند.

توحیدی تاکید کرد: مجموعه های مدیریتی استان کرمان باید خود را متولی کار بدانند و از شرکتها و صاحبان طرح ها مطالبه کنند نه اینکه کار را رها کنند.

کد مطلب 1418990

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