کاخ سفید با انتشار تصاویر جنازه بن لادن مخالفت کرد/ صحنه های کشتار محرمانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "دیده بان قضایی" آمریکا روز دوشنبه بر اساس طرح آزادی اطلاعات خواستار انتشار تصاویر تهیه شده از بن لادن شده بود که دولت آمریکا با این درخواست مخالفت کرد.

در همین رابطه، وزارت دادگستری آمریکا از دادگاه این کشور خواست شکایت نهاد نظارتی دیده ‌بان قضایی از دولت را به ‌خاطر عدم انتشار عکس و فیلمهای مربوط به رهبر کشته شده القاعده نپذیرد.

گفته می شود سازمان اطلاعات آمریکا 52 عکس و فیلم از بن لادن را مخفی نگاه داشته و مانع انتشار آنها شده است.

"دیده‌بان قضایی" ( Judicial Watch ) پیشتر اعلام کرده بود از دولت آمریکا به دلیل عدم انتشار 52 عکس و تصویر از "اسامه بن لادن" به دادگاه شکایت کرده است.

این نهاد در توضیح تصمیم خود عنوان کرد: دولت آمریکا با این اقدام به قانون آزادی اطلاع‌ رسانی آسیب رسانده است.

تام فیتون، رییس دیده بان قضایی آمریکا در این باره گفت: تصمیم اوباما برای عدم انتشار این مدارک سیاسی بوده و آمریکا نباید قوانین را به بهانه احتمال در پی داشتن حمله‌ های تروریستی زیر پا بگذارد.

بن لادن در روزهای آغازین ماه می سال جاری میلادی در حمله نیروهای ویژه آمریکا در ابوت آباد پاکستان کشته شد.