کاخ سفید با انتشار تصاویر جنازه بن لادن مخالفت کرد/ صحنه های کشتار محرمانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "دیده بان قضایی" آمریکا روز دوشنبه بر اساس طرح آزادی اطلاعات خواستار انتشار تصاویر تهیه شده از بن لادن شده بود که دولت آمریکا با این درخواست مخالفت کرد.
در همین رابطه، وزارت دادگستری آمریکا از دادگاه این کشور خواست شکایت نهاد نظارتی دیده بان قضایی از دولت را به خاطر عدم انتشار عکس و فیلمهای مربوط به رهبر کشته شده القاعده نپذیرد.
گفته می شود سازمان اطلاعات آمریکا 52 عکس و فیلم از بن لادن را مخفی نگاه داشته و مانع انتشار آنها شده است.
"دیدهبان قضایی" ( Judicial Watch ) پیشتر اعلام کرده بود از دولت آمریکا به دلیل عدم انتشار 52 عکس و تصویر از "اسامه بن لادن" به دادگاه شکایت کرده است.
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