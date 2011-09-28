به گزارش خبرگزاری مهر، عقیل منصوری مدیر فرهنگی هنری منطقه 9 با اشاره به حال و هوای ویژه هفته دفاع مقدس و تقارن آن با بازگشایی مدارس اظهار کرد: حرکت فرهنگی ما در حوزه احیای ارزش های دفاع مقدس حرکت برای بازگشایی بزرگترین مدرسه تاریخ ملت ما است.
وی درباره برنامههای جشنواره رویش حماسه تصریح کرد: با مشارکت معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تلاش کردیم که میدان بزرگ آزادی به نمایه به یادماندنی خاطرات دفاع مقدس تبدیل شود و یاد همه آنهایی که از این میدان بزرگ به سمت جبهههای غرب اعزام میشدند را گرامی بداریم. با این هدف، چند طرح فرهنگی و هنری در حاشیه میدان بزرگ آزادی اجرا میشود که مهمترین آن اجرای نمایشگاه بزرگ عکس و پیام های دفاع مقدس است.
منصوری افزود: به جز این نمایشگاه، یک نمایشگاه عکس سه بعدی نیز در نزدیکی مجموعه ایرانسرا مقابل برج آزادی برگزار میشود و تا روز جمعه هر شب کاروان یاد و خاطره جبهه و جنگ با حرکت خودروهای ویژه جبهههای حق علیه باطل طی مراسمی از این میدان گذر خواهند کرد.
این مسئول فرهنگی همچنین گفت: همچون ماه رمضان یک مسابقه پیامکی نیز با موضوع دفاع مقدس برگزار میکند و برای آشنایی بهتر عموم با جنگ نرم یک ویژهنامه با عنوان "جنگی که بود، راهی که هست" منتشر کردهایم.
منصوری یکی از مهمترین برنامههای فرهنگسرای رویش در این جشنواره و هفته حماسی را انتشار نرم افزار چند رسانهای سفیران عشق دانست و افزود: در این نرم افزار سعی داشتهایم برای بهرهگیری از معارف هشت سال دفاعمقدس، مروری بر زندگی شهیدان داشته باشیم.
وی ادامه داد: نرم افزار سفیران عشق روایتی از زندگی 10 سردار و امیر شهید نظیر غلامحسین افشردی (حسن باقری)، محمد ابراهیم همت، حسین خرازی، علی صیاد شیرازی، محمد بروجردی، مهدی زینالدین، مهدی باکری، حمید باکری و احمد کاظمی و جاویدالاثر احمد متوسلیان را در بر دارد.بخشهای مختلف این نرمافزار مانند معرفی سرداران شهید از دیدگاه مقام معظم رهبری، اسناد، مدارک، نوشتهها، فیلم، صدا و عکس شهیدان و خاطرهگویی همرزمان است.
به گفته منصوری اجرای نمایشگاه کتاب و توزیع کتاب هایی از انتشارات سوره مهر به صورت رایگان بخش دیگری از برنامه های جشنواره منطقه ای رویش حماسه است.
علاقه مندان برای تهیه این ویژه نامه میتوانند با فرهنگسرای رویش به شماره تلفن 66688552 تماس بگیرند.
نظر شما