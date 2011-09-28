بازدید مدیران و برنامه سازان شبکه مهارت از اداره کل فنی و حرفه ای استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ضرورت راه اندازی شبکه مهارت و افزایش اطلاعات و با هدف آشنایی و افزایش آگاهی برنامه سازان این شبکه با مهارت های فنی و حرفه ای ،برنامه سازان این شبکه از گارگاه ها و بخش های مختلف اداره کل فنی و حرفه ای استان البرز بازدید کردند.

در این بازدید برنامه سازان شبکه مهارت که با همراهی مسئولان و کارشناسان اداره کل فنی و حرفه ای همراه بود درباره ی چگونگی ورود به دوره ها،نحوه و زمان آموزش مهارت ها و همچنین چگونگی اخذ مدرک و بازار کارآموزان توضیحاتی ارائه کردند.

بنا بر این گزارش، این آشنایی می تواند زمینه ساز برنامه ریزی های بنیادین و برنامه سازی های مهارت محور در شبکه سراسری مهارت باشد.

این مسابقه با حضور دو نفر از افراد حرفه ای یک شغل خاص برگزار می شود و از بخش های این مسابقه می توان به رجز خوانی شرکت کنندگان، انتقال مهارت در پنج دقیقه به فرد پشت خط تلفن، نظرات هواداران، راهنمایی های شنوندگان در قالب پیامک و بیانیه هیات داوران اشاره کرد.