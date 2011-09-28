به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه تولیدی هر روز با دو آیتم بازی و قصه خوانی و نمایش و آموزش قرآن هر هفته با یک موضوع پخش میشود.
استفاده از دکورهایی با موضوعات باغ بهشت و سفینه النجاه ، تنپوش میوههایی که در قرآن از آنها یاد شده و آموزش کاردستی و کارگاههای هنری ازجمله ویژگیهای برنامه "دوستانه" است.
این برنامه به تهیه کنندگی پرویزامیری، کارگردانی مرضیه منصوری، تدوین حمید رضایی و اجرای منصوره خوش نژاد پخش میشود که در هر برنامه دو میهمان نیز با توجه به موضوع برنامه حضور خواهند داشت.
پخش برنامه 180 قسمتی دوستانه از سوم مهر آغاز شده و هر روز به غیر از جمعهها از شبکه قرآن و معارف سیما روی آنتن میرود.
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