گسترش قبرستانهای اطراف امامزاده های البرز جزو برنامه های اوقاف نیست

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اوقاف و امورخیریه البرز، گسترش و توسعه قبرستانهای اطراف امامزاده ها به ویژه سه امامزاده اصلی کرج را دنبال نمی کند زیرا این امر، مطلوب ما نیست.

وی ادامه داد: در مقابل، گسترش فعالیتهای فرهنگی در امامزاده ها و بقاع متبرکه دنبال می شود و زمینه های و شرایط مورد نیاز برای این امر با همکاری بخشهای ذیربط تامین خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه البرز گفت: وجود قبرستان در اطراف امامزاده ها طبیعی است اما نیازی نیست که این قبرستانها توسعه و گسترش داشته باشند و بزرگ شوند.

بنی احمدی یادآور شد: در حال حاضر در برخی از امامزاده ها و بقاع متبرکه در البرز، فروش قبر در قبرستان اطراف امامزاده و بقعه انجام می شود.

وی اضافه کرد: البته امکان فروش قبر در برخی از امامزاده های کرج دیگر وجود ندارد زیرا در این امامزاده ها دیگر قبر بکر نداریم.

هرقدر در قیمت فروش قبر بیشتر تخفیف دهیم، به ضرر امامزاده و بقعه است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه البرز گفت: هرقدر در قیمت فروش قبر امامزاده بیشتر تخفیف دهیم، به ضرر امامزاده و بقعه است و مشکلات مالی امامزاده و بقعه را افزایش می دهد.

وی یادآور شد: برخی از امامزاده ها و بقاع متبرکه در کرج در خصوص تامین هزینه های خود، مشکلات مالی فراوانی دارند و نباید زمینه ای فراهم شود که این مشکلات افزایش یابد.