اصلاح سه لایحه عمرانی اعاده شده از شورای نگهبان در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه تعرفه‌ای حمل و نقل بار با راه آهن اروپا و آسیا اعاده شده از شورای نگهبان که به دلیل عدم انضمام اساسنامه مورد ایراد آن شورا قرار گرفته بود را با اصلاحاتی تصویب کردند.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی اعاده شده از شورای نگهبان به دلیل عدم انضمام قرارداد مورد ایراد شورا قرار گرفته بود را اصلاحاتی که در کمیسیون صورت گرفته بود مجدداً به تصویب صحن علنی مجلس رساندند.

وکلای ملت علاوه بر این گزارش کمیسیون عمران از لایحه عضویت دولت جمهوری اسامی ایران در فدراسیون بین‌المللی بتن از اعاده از شورای نگهبان که به دلیل عدم انضمام اساسنامه که مورد ایراد شورای نگهبان رسیده بود را با اصلاحاتی که به تصویب کمیسیون رسیده بود در صحنه علنی مجلس تصوب کردند.