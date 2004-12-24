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۴ دی ۱۳۸۳، ۱۵:۴۶

مراسم انتخاب برگزيدگان جشنواره كتيبه سبز در استان يزد برگزار شد

در خجسته سالروز ولادت با سعادت هشتمين اختر تابناك آسمان امامت و ولايت حضرت علي بن موسي الرضا (ع) مراسم انتخاب برگزيدگان اولين جشنواره استاني مسابقه نشريه ديواري "كتيبه سبز" ويژه مساجد در محل سازمان تبليغات اسلامي استان يزد برگزار شد.

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر " به نقل از سازمان تبليغات اسلامي استان يزد ، اين مسابقه در ماه مبارك رمضان در موضوعات (مقاله، ياد يار ، كلام نور و داستان) بين نوجوانان و جوانان 13 تا 18 سال برگزار گرديد كه از بين آثار ارسالي از سراسر استان ، تعداد 79 گروه شامل 56 گروه خواهران و 23 گروه برادران در جشنواره پذيرفته شدند و در پايان از سوي هيات داوران دو اثر به عنوان برتر انتخاب و به مرحله كشوري كه در ايام الله دهه فجر سال جاري در تهران برگزار مي گردد راه يافتند.

در اين مراسم ، رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان يزد با تبريك ميلاد امام هشتم (ع) و با اشاره به فرمايشات آن امام همام كه بهترين دوست انسان عقل او و بدترين دشمن وي جهل و ناداني  اوست اظهار داشت : يكي از شرايط عبادت عقل است و انسان بايد از چراغ نوراني عقل در تمام مراحل استفاده كند و بر اساس عقل است كه ما مي توانيم در جامعه به دنبال معارف و علوم باشيم.

وي با اشاره به اين كه در آيات و روايات از مسجد به عنوان خانه خدا و خانه انسانهاي متقي ياد شده و در اسلام مساجد از جايگاه باعظمتي برخوردارند پيرامون آداب و بهداشت مسجد تذكراتي را يادآور و از شركت كنندگان در جشنواره كتبيه سبز تشكر كرد.

قرائت شعر و اجراي سرود توسط نوجوانان گروه سرود شهيد "رهاوي " كانون فرهنگي قرآني اكرم آباد يزد و اهدا جايزه و لوح تقدير به برگزيدگان از ديگر برنامه هاي اين جشنواره بود.

کد مطلب 141900

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