مراسم انتخاب برگزيدگان جشنواره كتيبه سبز در استان يزد برگزار شد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر " به نقل از سازمان تبليغات اسلامي استان يزد ، اين مسابقه در ماه مبارك رمضان در موضوعات (مقاله، ياد يار ، كلام نور و داستان) بين نوجوانان و جوانان 13 تا 18 سال برگزار گرديد كه از بين آثار ارسالي از سراسر استان ، تعداد 79 گروه شامل 56 گروه خواهران و 23 گروه برادران در جشنواره پذيرفته شدند و در پايان از سوي هيات داوران دو اثر به عنوان برتر انتخاب و به مرحله كشوري كه در ايام الله دهه فجر سال جاري در تهران برگزار مي گردد راه يافتند.

در اين مراسم ، رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان يزد با تبريك ميلاد امام هشتم (ع) و با اشاره به فرمايشات آن امام همام كه بهترين دوست انسان عقل او و بدترين دشمن وي جهل و ناداني اوست اظهار داشت : يكي از شرايط عبادت عقل است و انسان بايد از چراغ نوراني عقل در تمام مراحل استفاده كند و بر اساس عقل است كه ما مي توانيم در جامعه به دنبال معارف و علوم باشيم.

وي با اشاره به اين كه در آيات و روايات از مسجد به عنوان خانه خدا و خانه انسانهاي متقي ياد شده و در اسلام مساجد از جايگاه باعظمتي برخوردارند پيرامون آداب و بهداشت مسجد تذكراتي را يادآور و از شركت كنندگان در جشنواره كتبيه سبز تشكر كرد.

قرائت شعر و اجراي سرود توسط نوجوانان گروه سرود شهيد "رهاوي " كانون فرهنگي قرآني اكرم آباد يزد و اهدا جايزه و لوح تقدير به برگزيدگان از ديگر برنامه هاي اين جشنواره بود.