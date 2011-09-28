دو میلیون نفر از بقاع متبرکه مازندران دیدن کردند

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایام تعطیلات تابستان امسال و بعد از ماه مبارک رمضان مسافران زیادی از سراسر کشور به مازندران عزیمت کردند.

وی با بیان اینکه پیش از شروع تعطیلات، هماهنگی‌های لازم درباره حضور مسافران در امامزاده‌ها صورت گرفته است، تصریح کرد: فضای استراحت در کنار امامزاده‌ها و همچنین در صحن امامزاده‌ها برای اسکان مسافران در نظر گرفته شده و در اختیار گردشگران و مسافران قرار گرفته است.

مدیر کل اوقاف مازندران با اشاره به حضور مسافران در امامزادگان مسیر راه ورودی به استان گفت: تمامی امامزادگان در ایام تابستان میزبان خیل عظیمی از مسافران بوده‌اند و امامزادگان بین جاده‌ای مانند امامزاده عبدالله جاده آمل، امامزاده عبدالحق و امامزاده ابوطالب زیراب سوادکوه و امامزاده سید حسین (ع) شیرود تنکابن پذیرای جمعیت زیادی از مسافران بودند.

سهرابی ادامه داد: مسافران استقبال خوبی از امامزاده‌ها کرده‌ وحضور مسافران نسبت به سال گذشته از رشد بالایی بر خوردار بوده است و این آمادگی لازم برای پذیرایی از مسافران و گردشگران در طول سال وجود دارد تا همه مسافران و مهمانان خارج استان و هم استانیهای عزیز از این فضای معنوی استفاده کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اجرای برنامه‌های فرهنگی برای مسافران و زائران گفت: در ایام تعطیلات تابستان برنامه های فرهنگی مناسب و متنوعی در امامزادگان به اجرا در آمده از جمله برپایی نمایشگاه‌های مناسبتها و تاریخچه امامزاده‌ها با حضور روحانیان فرهنگی، برپایی نماز جماعت، ایستگاه صلواتی، نصب پارچه هایی با متون احادیث ائمه و خوش آمد گویی، مسابقات فرهنگی برای نوجوانان و جوانان برگزار شد.

وی افزود: مازندران با دارا بودن هزار و 262 امامزاده رتبه اول در کشور را به خود اختصاص داده و برای تبدیل این اماکن متبرکه به قطب فرهنگی نیاز به تلاش و همت مردم و مسافران و مسئولان دارد.